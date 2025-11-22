InPost wchodzi do nowych krajów. To ważna zmiana

Do tej pory klienci biznesowi InPostu mieli do dyspozycji siedem zagranicznych kierunków. Paczki mogły wędrować między innymi do Włoch, Francji czy Hiszpanii. Teraz lista ta powiększa się o dwa kraje z naszego regionu. Firma poinformowała o rozpoczęciu obsługi wysyłek do Austrii oraz na Węgry.

Partnerstwo z Austrian Post

Wejście na nowe rynki jest możliwe dzięki strategicznemu partnerstwu z Austrian Post. To lider usług logistycznych na tamtejszym rynku. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to spore ułatwienie. Nie trzeba już martwić się skomplikowaną logistyką ani szukać lokalnych przewoźników na własną rękę.

InPost obiecuje, że proces nadania będzie maksymalnie uproszczony. Sprzedawca otrzymuje jeden numer trackingowy i jedną etykietę. Integracja odbywa się poprzez API, co pozwala na automatyzację obsługi zamówień. Co ważne, czas dostawy z Polski ma wynosić zaledwie 3 dni robocze. To bardzo konkurencyjny wynik, który może przekonać wielu klientów z Austrii i Węgier do zakupów w polskich e-sklepach.

Metody doręczeń różnią się nieco w zależności od kraju. W przypadku Austrii klienci mogą zamawiać towary zarówno do automatów paczkowych partnera, jak i bezpośrednio pod drzwi (kurier). Na Węgrzech startuje opcja kurierska, ale w przyszłości mają dojść także automaty.

Inne automaty, inne wymiary

Warto zwrócić uwagę na kwestie techniczne. Automaty partnerskie Austrian Post nie są identyczne jak polskie Paczkomaty. Mają inną budowę, a co za tym idzie – inne limity wymiarów. Sprzedawcy przyzwyczajeni do standardowych gabarytów A, B i C muszą zachować czujność.

W przypadku wysyłki do austriackich automatów, maksymalna masa paczki to 25 kg. Gabaryt A ma tam wymiary 61 x 38 x 8 cm. Największy gabaryt C pozwala na wysyłkę paczki o wielkości 61 x 38 x 37 cm. Limity dla kurierów są oczywiście luźniejsze i pozwalają na nadanie paczek do 30 kg oraz do 60 x 60 x 100 cm.