Sprzęt

Znany robot alkoholik, czyli Unitree G1, którego właścicielem jest założyciel konta na Instagramie podpisujący się jako @edwardwarchocki, znowu narozrabiał. Tym razem rzucił się on w pogoń za dzikami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:07
2
Polski robot alkoholik rzucił picie i rozpoczął walkę z dzikami

Bycie patoinfluencerem przychodzi tej kosztującej 99 tysięcy złotych nad wyraz naturalnie. Po akcie spożywania alkoholu w miejscu publicznym i to na samym środku przejścia dla pieszych robot zaczął znęcać się nad dzikimi zwierzętami. A dokładniej przepędził dziki do lasu, zgarniając przy tym ponad 700 tysięcy polubień na Instagramie i wyświetlenia z całego świata. 

Robot alkoholik straszy zwierzęta w centrum miasta

 
 
 
 
 
Oczywiście nie jest to ani film wygenerowany przez AI, ani Sztuczna Inteligencja w formie robota, która zamiast niszczyć ludzkość, postanowiła rzucić się na dziki. Chociaż Unitree G1 faktycznie jest jednostką zaprojektowaną pod badania nad AI w robotyce, więc coś może być na rzeczy.

Jest to 132-centrymetrowa jednostka, która waży zaledwie 35 kg, potrafi podnieść do 2 kg za pomocą rąk i działać do 2 godzin na pojedynczym ładowaniu. Dodatkowo orientuje się ona w terenie przy pomocy wielu czujników, w tym LiDAR. Krótko mówiąc: gdyby chociaż jeden dzik przeszedł z trybu ucieczki do walki o życie, to bardzo szybko ten kosztujący 99 tysięcy złotych robot stałby się bezwartościowym złomem. 

Czy wykorzystywanie go do zabawy polegającej na straszeniu dzikich zwierząt jest etyczne i bezpieczne? To pozostawiam już Waszej ocenie. Pamiętajmy przy tym, że dziki to jedne z najgroźniejszych zwierząt w Polsce. I chociaż nie są tak agresywne, jak na przykład chomiki europejskie, to wciąż sprowokowane mogą przejść do ataku. Powyższe nagranie natomiast jest dość... prowokacyjnym zachowaniem. 

robotyka Unitree G1 Unitree G1 dziki
Źródła zdjęć: Edward Warchocki / Instagram
Źródła tekstu: Edward Warchocki / Instagram