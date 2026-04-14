Polski robot alkoholik rzucił picie i rozpoczął walkę z dzikami

Bycie patoinfluencerem przychodzi tej kosztującej 99 tysięcy złotych nad wyraz naturalnie. Po akcie spożywania alkoholu w miejscu publicznym i to na samym środku przejścia dla pieszych robot zaczął znęcać się nad dzikimi zwierzętami. A dokładniej przepędził dziki do lasu, zgarniając przy tym ponad 700 tysięcy polubień na Instagramie i wyświetlenia z całego świata.

Robot alkoholik straszy zwierzęta w centrum miasta

Post udostępniony przez @edwardwarchocki

Oczywiście nie jest to ani film wygenerowany przez AI, ani Sztuczna Inteligencja w formie robota, która zamiast niszczyć ludzkość, postanowiła rzucić się na dziki. Chociaż Unitree G1 faktycznie jest jednostką zaprojektowaną pod badania nad AI w robotyce, więc coś może być na rzeczy.

Jest to 132-centrymetrowa jednostka, która waży zaledwie 35 kg, potrafi podnieść do 2 kg za pomocą rąk i działać do 2 godzin na pojedynczym ładowaniu. Dodatkowo orientuje się ona w terenie przy pomocy wielu czujników, w tym LiDAR. Krótko mówiąc: gdyby chociaż jeden dzik przeszedł z trybu ucieczki do walki o życie, to bardzo szybko ten kosztujący 99 tysięcy złotych robot stałby się bezwartościowym złomem.