TP-Link z nowościami Wi-Fi 6E: systemy mesh, router, wzmacniacz i karty sieciowe

TP-Link wprowadza na polski rynek nowe sześć nowych urządzeń w standardzie WiFi 6E: dwa systemy mesh, router, wzmacniacz sygnału, a także dwie karty sieciowe Wi-Fi.

TP-Link prezentuje 6 nowych urządzeń w standardzie WiFi 6E przeznaczonych dla użytkowników domowych. Portfolio produktów obsługujących wolne od zakłóceń pasmo 6 GHz obejmuje dwa systemy mesh (Deco XE75 oraz XE75 Pro), router Archer AXE75, wzmacniacz sygnału RE815XE, a także dwie karty sieciowe Wi-Fi (Archer TXE70UH i Archer TXE75E).

TP-Link: nowe systemy mesh

Portfolio nowych produktów otwierają dwa nowe systemy mesh przeznaczone do budowy jednolitej sieci Wi-Fi na całej powierzchni dużego mieszkania lub domu jednorodzinnego – Deco XE75 Pro oraz Deco XE75.

Modele te oferują trzypasmowe WiFi o sumarycznej prędkości do 5400 Mb/s (do 2402 w paśmie 6 GHz, do 2402 w paśmie 5 GHz, do 574 w paśmie 2,4 GHz) z płynnym roamingiem realizowanym przez protokoły 802.11k/v/r, obsługą kanałów o szerokości 160 MHz i licznych technologii wspierających pracę Wi-Fi, takich jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM czy Beamforming.

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, w ramach którego znajdziemy m.in. rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Model Deco XE75 Pro wyposażony jest w port 2,5G WAN/LAN oraz dwa gigabitowe porty WAN/LAN. Z kolei Deco XE75 wyposażono w 3 gigabitowe porty Ethernet.

TP-Link: nowy router Archer AXE75

Archer AXE75 to router WiFi 6E, którego serce stanowi wydajny, czterordzeniowy procesor Broadcom o taktowaniu 1,7 GHz wspierany przez 512 MB pamięci RAM. Urządzenie rozgłasza sieć Wi-Fi o prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji (do 2402 w paśmie 6 GHz, do 2402 w paśmie 5 GHz, do 574 w paśmie 2,4 GHz). Za jego zasięg odpowiada 6 zewnętrznych anten wspieranych przez technologię Beamforming, z kolei bezpieczeństwo danych gwarantuje obsługa szyfrowania WPA3 oraz pakiet TP-Link Homeshield.

Za połączenia kablowe w Archerze AXE75 odpowiadają 1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN oraz 1 port USB 3.0 pozwalający na podłączenie dysku i udostępnianie go w sieci lokalnej, a także przez Internet, dzięki funkcji serwera FTP.

Archer AXE75 jest kompatybilny ze standardem EasyMesh, dzięki czemu rozbudowa sieci opartej o ten router jest niezwykle prosta.

TP-Link: wzmacniacz sygnału

Uzupełnieniem sieci zbudowanej o Archera AXE75 może być wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6E RE815XE. To urządzenie pracuje również w oparciu o ten sam procesor i oferuje sumaryczne prędkości transmisji do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji, obsługę kanałów o szerokości 160 MHz i licznych technologii wspierających pracę Wi-Fi, takich jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM czy Beamforming oraz szyfrowanie WPA3.

RE815XE wyposażono w 1 gigabitowy port Ethernet, dzięki czemu możemy podłączyć do niego urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi lub podłączyć go kablowo do routera i wykorzystać jako access point Wi-Fi 6E.

TP-Link: dwie nowe karty sieciowe

Portfolio urządzeń Wi-Fi 6E uzupełniają dwie karty sieciowe AXE5400 (do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji). Archer TXE70UH to zaawansowana karta sieciowa USB 3.0. Dzięki antenom o wysokim zysku z możliwością regulacji, karta oferuje duży zasięg i stabilne połączenia, a dołączona do zestawu podstawka pozwoli z łatwością umiejscowić kartę w optymalnym miejscu.

Z kolei Archer TXE75E to karta sieciowa ze złączem PCI Express, wyposażona w dwie wielokierunkowe anteny z magnetyczną podstawką. Poza łącznością WiFi 6E urządzenie oferuje także Bluetooth 5.3. Dołączony śledź low-profile umożliwia instalację w komputerach z obudową mini tower.

Dostępność i ceny

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży z trzyletnią gwarancją, w cenach:

Deco XE75 Pro: 1-pak ok. 1000 zł, 2-pak ok. 1900 zł, 3-pak ok. 2800 zł,

1-pak ok. 1000 zł, 2-pak ok. 1900 zł, 3-pak ok. 2800 zł, Deco XE75: 1-pak ok. 850 zł, 2-pak ok. 1700 zł, 3-pak ok. 2300 zł,

1-pak ok. 850 zł, 2-pak ok. 1700 zł, 3-pak ok. 2300 zł, Archer AXE75 : ok. 750 zł,

: ok. 750 zł, Archer TXE70UH : ok. 230 zł,

: ok. 230 zł, Archer TXE75E : ok. 200 zł,

: ok. 200 zł, RE815XE: ok. 740 zł.

Źródło zdjęć: TP-Link