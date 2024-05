Play ma nowy router do 5G. Jest mały i mobilny

Play rozszerzył swoje portfolio sprzętowe o nowy, przenośny router z obsługą sieci 5G. Dzięki niewielkim rozmiarom sprzęt ten można zabrać ze sobą w podróż i używać wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci komórkowej.

ZTE U50 to mobilny router 5G, który ma postać zgrabnego i eleganckiego urządzenia, bez trudu mieszczącego się w dłoni. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej. Jego chropowata powierzchnia, na której nie zostają odciski palców, pozytywnie wpływa na komfort użytkowania. Router nie przesuwa się po gładkiej powierzchni stołu czy biurka, dlatego bez problemu można z niego korzystać w trakcie podróży pociągiem czy samochodem.

Urządzenie może obsługiwać do 32 użytkowników podłączonych przez Wi-Fi jednocześnie. Sprawia to, że ZTE U50 może być doskonałym wyborem zarówno dla domów, jak i małych biur. Router zasilany jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 4500 mAh, co – zdaniem producenta – zapewnia długi czas działania na jednym ładowaniu. To z kolei zwiększa mobilność urządzenia i wygodę użytkowania.

ZTE U50 może być idealnym rozwiązaniem dla tych osób, które szukają niezawodnego, szybkiego i wszechstronnego mobilnego routera 5G. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i przemyślanej konstrukcji, urządzenie powinno spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Mobilny router firmy ZTE pozwala na korzystanie z sieci 5G z maksymalnymi prędkościami do 2,63 GB/s przy pobieraniu oraz do 525 MB/s przy wysyłaniu danych. Dzięki obsłudze technologii Wi-Fi 6, urządzenie zapewnia zapewnia transfer do 1,8 GB/s. Ma to zagwarantować szybkie i stabilne połączenia, bez względu na liczbę podłączonych urządzeń.

Na wyposażeniu routera znalazły się złącza TS-9, które umożliwiają podłączenie anten zewnętrznych. Powinno to wyraźnie polepszyć łączność ze stacjami bazowymi 5G – złącza działają tylko w trybie 5G. Może to być idealne rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy wymagają niezawodnego i szybkiego dostępu do Internetu, niezależnie od warunków.

ZTE U50 w Play

Mobilny router ZTE U50 w kolorze białym jest już dostępny w ofercie sieci Play. Urządzenie kosztuje 999 zł w przypadku zakupu z abonamentem Internet bez limitu 150 GB lub 1199 zł w ofercie bez umowy.

999 zł to również cena rekomendowana tego urządzenia, z którą ZTE U50 trafi do otwartej sprzedaży w Polsce w czerwcu tego roku.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, ZTE

Źródło tekstu: ZTE, Play