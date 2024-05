Mercusys wprowadza dwa tanie routery LTE. Prędkości do 867 Mb/s

Należąca do TP-Link budżetowa marka Mercusys wprowadziła do Polski dwa nowe routery LTE – MB230-4G oraz MB130-4G. Urządzenia mogą zainteresować oszczędnych użytkowników, którzy nie potrzebują jeszcze 5G.

Chociaż standard 5G staje się coraz bardziej zauważalny w polskich sieciach mobilnych, wciąż istnieje zapotrzebowanie na routery LTE. Takie urządzenia mogą się sprawdzić podczas wyjazdu wakacyjnego, w domku letniskowym czy na działce, gdzie i tak nie ma zasięgu 5G. Mercusys prezentuje dwa takie routery, identyczne pod względem wyglądu, ale różniące się parametrami modele MB230-4G oraz MB130-4G.

Mercusys MB230-4G

Lepiej wyposażony Mercusys MB230-4G to router LTE, który oferuje prędkości Wi-Fi do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki obsłudze LTE kat. 6, umożliwiającej pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s. Atutem jest też funkcja agregacji pasm zapewniająca stabilne połączenie internetowe.

W MB230-4G zastosowano dwa gigabitowe porty RJ45. Tryb routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MB230-4G również z kablowym połączeniem internetowym.

Mercusys MB130-4G

Tańszy MB130-4G to router LTE stworzony dla osób, które potrzebują budżetowego rozwiązania z rozsądną prędkością pobierania danych. Urządzenie zapewnia prędkości WiFi do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz LTE kat. 4, umożliwiające pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s. Dwa pasma transmisji zapewnia płynne i niezawodne połączenie internetowe.

Mercusys MB130-4G został wyposażony w dwa porty RJ45 10/100 Mb/s, w tym jedno złącze WAN/LAN.

Nowe routery Mercusys z podłączanymi antenami

Oba routery obsługują sieci 3G/4G. Pełna zgodność z FDD-LTE i TDD-LTE umożliwia im działanie z większością operatorów na całym świecie. Dodatkowo urządzenia mają możliwość podłączenia zewnętrznych anten LTE, co pozwala na polepszenie zasięgu, szczególnie w obszarach o słabszym sygnale.

Oba routery mogą rozgłaszać sieć bezprzewodową aż 64 urządzeniom jednocześnie. Konfiguracja urządzeń odbywa się za pomocą aplikacji Mercusys.

Producent daje na nowe modele routerów 3 lata gwarancji. Cena MB230-4G wynosi około 350 zł, a MB130-4G około 240 zł.

Zobacz: Kup router Acer Enduro M3, a dostaniesz darmowe GB w 135 krajach świata

Zobacz: TP-Link: nowy router klasy biznesowej Omada z LTE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link