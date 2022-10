Olej Thermomix. Xiaomi ma dla Polaków lepszy robot

Xiaomi rzuca wyzwanie Thermomiksowi. Już wkrótce nowy robot kuchenny trafi do sprzedaży w Europie. Kiedy Polska premiera?

Na rynku robotów kuchennych zaczyna się robić tłoczno. Na rynku zdominowanym do niedawna przez popularnego Thermomiksa firmy Vorwerk pojawiają się kolejni gracze, a pozycja dotychczasowego lidera wydaje się być coraz bardziej zagrożona. Szczególnie, że nowym pretendentem do miana króla nowoczesnej kuchni jest pewna mała firemka, którą część z Was może kojarzyć: Xiaomi.

Xiaomi Mijia Smart Cooking Robot - rywal Thermoimiksa wkracza do Europy

Xiaomi Mijia Smart Cooking Robot już niebawem wkroczy na europejski rynek. Jak na razie wiemy, że urządzenie trafi do Włoch, gdzie będzie dostępne w dwóch wersjach oznaczonych symbolami MCC01M-1A i MCC01M-2A.

Nie wiemy, czym dokładnie będą się różniły się dwa wspomniane warianty. Znamy natomiast specyfikację samego robota, który niedawno miał swoją premierę na rynku chińskim. Urządzenie wyposażone zostało w grzałkę indukcyjną o mocy 1700 W, która pozwala na przygotowywanie potraw w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Dołączone naczynie ze stali nierdzewnej ma pojemność 2,2 litra, a wbudowany silnik może pracować w zakresie od 40 do 12 000 obrotów.

Oczywiście mówimy o sprzęcie Xiaomi, więc "Smart" w nazwie jest nie tylko na pokaz. Xiaomi Mijia Smart Cooking Robot wyposażony został w ekran dotykowy o przekątnej 8". To z jego poziomu uzyskamy dostęp do wbudowanej bazy przepisów. Robot ma ponadto wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji do monitorowania procesu gotowania i dostosowywania w czasie rzeczywistym takich parametrów jak np. czas i temperatura.

Xiaomi Mijia Smart Cooking Robot - cena i dostępność

Wiele wskazuje na to, że mamy więc do czynienia z urządzeniem o co najmniej równie dużych, jeśli nie większych możliwościach niż Thermomix. Niestety cena za te wszystkie luksusy nie będzie niska. We Włoszech urządzenie ma kosztować 1199 euro (ok. 5700 zł).

Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, aczkolwiek lokalne media sugerują, że będzie miała miejsce jeszcze w listopadzie.

A co z Polską? Niestety tutaj nie mamy jeszcze żadnych potwierdzonych informacji. Mając jednak na uwadze dużą popularność zarówno Thermomiksa, jak i "Lidlomiksa" oraz mocną pozycję Xiaomi na naszym rynku, bylibyśmy zaskoczeni, gdyby nowy robot kuchenny nie trafił wkrótce także nad Wisłę.

