Thermomix właśnie stał się przestarzały. Oto idzie przyszłość

Startup Chefee Robotics przekonuje, że popularne obecnie roboty kuchenne są już passe. Przyszłość ma należeć do zautomatyzowanych kuchni.

Wielofunkcyjne roboty kuchenne, z ikonicznym już Thermomiksem na czele, szturmem podbijają kuchnie na całym świecie, mocno upraszczając przygotowywanie wykwintnych dań.

Nie możemy jednak nazywać ich w pełni zautomatyzowanymi, użytkownik wszak wciąż ma dość pokaźną listę czynności do zrobienia. Może nie najtrudniejszych, ale często angażujących. Składniki trzeba kupić, odmierzyć, dodawać w odpowiedniej kolejności itd.

A gdyby tak stworzyć kuchnię, która dosłownie ugotuje ci dowolne danie sama? To pomysł, do którego przekonuje startup Chefee Robotics. Od razu trzeba zaznaczyć: na pewno nie jest to rozwiązanie dla każdego, co wynika z horrendalnych kosztów.

Dość powiedzieć, że na tle prezentowanego zestawu wspomniany Thermomix wypada niczym jakaś śmiesznie tania zabawka, bo cenę innowacyjnej nowości ustalono na 14 995 dol., czyli ponad 61 000 zł. Za to możesz leżeć do góry brzuchem, a posiłek dostaniesz pod nos jak w restauracji.

Zestaw Chefee składa się z kilku zasadniczych elementów. Na górze znajduje się lodówka, w której przechowywane są składniki, punkt centralny okupuje z kolei trzypolowa płyta indukcyjna, a do tego dochodzi komplet mechanicznych ramion wraz z kamerą.

Łącząc się z dedykowaną aplikacją, futurystyczna kuchnia może od podstaw przygotować jedno z ponad 5000 dań, włączając w to zamówienie niezbędnych produktów spożywczych – zachwalają twórcy. Sprawdzi ponoć też przydatność produktów zmagazynowanych dotychczas i zasugeruje przepisy, które pozwolą uniknąć marnowania żywności.

Co ciekawe, zdaniem pomysłodawców urządzenie może przy okazji zastąpić szereg bardziej klasycznych AGD. Nie trzeba bowiem korzystać z wbudowanej automatyki, a posiłek zrobić można własnoręcznie, tak, jak na zwykłej płycie indukcyjnej.

Roberto Serrano, główny inżynier projektu, przekonuje, że tym samym Chefee to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto chciałby zaoszczędzić nieco przestrzeni, gdyż dysponuje na przykład relatywnie niewielką kuchnią w aneksie, jakie są bardzo modne we współczesnym budownictwie wielorodzinnym.

