Ten głośnik ma kółka i 440 W mocy. Oto Teufel ROCKSTER 2

Teufel wprowadza do sprzedaży ROCKSTER 2 – wyjątkowo mocny, mobilny głośnik Bluetooth stworzony z myślą o dużej głośności, głębokim basie i wszechstronności podczas różnego rodzaju wydarzeń.

Sercem urządzenia jest 380-milimetrowy głośnik niskotonowy o dużym skoku membrany, wspomagany przednim falowodem. Pozwala to na zejście basu do poziomu 36 Hz (-6 dB). Za wysokie tony odpowiada nowy tweeter z optymalizowaną tubą, co ma zapewnić szerszy kąt promieniowania dźwięku.

Ma tyle mocy, że nagłośnisz nim mały koncert

Całość napędzana jest wzmacniaczem klasy D (Texas Instruments) i sterowana przez 32-bitowy procesor DSP. Łączna moc RMS zestawu wynosi 440 W. Producent deklaruje, że nowy układ zapewnia bardziej zrównoważone pasmo średnich tonów oraz minimalizację szumów przepływu powietrza w porcie bass-reflex.

ROCKSTER 2 został wyposażony w zintegrowany 2-kanałowy mikser DJ z podświetlanym panelem sterowania. Urządzenie oferuje rozbudowaną sekcję wejść i wyjść. Ma 3 wejścia stereo (w tym złącza XLR), 1 wejście mono (instrumentalne, np. do gitary lub klawiszy), 1 wejście mikrofonowe XLR (dla mikrofonów dynamicznych z funkcją Voice Clarity), a także wyjście słuchawkowe.

Nowością jest obsługa protokołu DMX, co umożliwia sterowanie zewnętrznymi systemami oświetleniowymi (np. belkami LED) i synchronizację ich z odtwarzaną muzyką.

Głośnik wyposażony jest w dwa niezależne odbiorniki Bluetooth z obsługą kodeka AAC, co pozwala na jednoczesne sparowanie dwóch smartfonów i płynne przełączanie się między źródłami. Funkcja Party Link umożliwia bezprzewodowe połączenie do 100 kompatybilnych głośników. Dostępny jest także tryb stereo (dla dwóch głośników ROCKSTER 2) oraz połączenie przewodowe (Party Link Wired).

Ciekawym dodatkiem jest nowy tryb subwoofera, w którym ROCKSTER 2 obsługuje tylko niskie tony, współpracując z dwoma innymi głośnikami (np. ROCKSTER AIR 2) podłączonymi przewodowo jako satelity.

Możesz zamontować mu kółka

Wymienna bateria zapewnia do 15 godzin pracy (przy głośności 70 dB) i ma zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. Głośnik może działać również na samym zasilaniu sieciowym (bez włożonej baterii), a także pełnić funkcję powerbanku USB-C dla innych urządzeń. Obudowa spełnia normę szczelności IPX2 (odporność na lekki deszcz). W zestawie znajdują się 4 kółka (dwa z blokadą), które można zdemontować.