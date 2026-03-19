Markowe słuchawki TWS za 19,99 zł. Bierzcie, póki są
Tak tanie słuchawki to zwykle mierne słuchawki. Jednak nie tym razem, ponieważ mamy do czynienia z budżetowym, acz porządnym sprzętem w potężnej obniżce.
Mowa tu o słuchawkach Baseus WM01, które możecie dziś kupić za 19,99 zł w wersji fioletowej. Warianty biały i czarny również są w promocji, jednak po nie musicie się udać osobiście do sklepu. Czy to dobry pomysł na główne słuchawki? To zależy od naszych oczekiwań. Jeśli wystarczy nam jedynie, aby coś w miarę przyjemnie grało, to jak najbardziej się nadadzą. Bardziej wymagający docenią je jednak jako dodatkowy zestaw np. do biegania, pracy, czy innej aktywności, w której słuchawka może bezpowrotnie wypaść.
Jeśli chodzi o jakość, to grają one... poprawnie. Świetnie nadają się także do podcastów, czy audiobooków. Nie znajdziemy tu oczywiście ANC, jednak pamiętajmy, że wciąż mówimy o słuchawkach, które mogą być wasze za 19,99 zł.
Jeśli chodzi o baterie, to również jest przyzwoicie. Mogą one grać do 5 godzin. Natomiast etui wydłuża ten czas do 25 godzin. Należy się jednak śpieszyć. Już kilka tygodni temu chciałem napisać o identycznej promocji, jednak przełożyłem to na następny dzień i... już ich nie było. Należy więc korzystać, póki są dostępne.