Ten tablet w cenie budżetowego laptopa to idealne narzędzie pracy

Tu pojawia się jednak pytanie: czy można to zrobić lepiej i… taniej? OleOle! w swojej promocji udowadnia, że jak najbardziej! Mowa jest tu jednak nie o iPadzie, a o tablecie Huawei MatePad 11.5 drugiej generacji. Tu dodam, że tablet ten świetnie sprawdzi się w pracy z narzędziami webowymi i z podstawową edycją grafiki, czy tekstu, czyli w takim scenariuszu, w którym sam pracuję. A może on by ć Wasz za jedyne 1599 złotych .

Huawei MatePad 11.5 lepszy od iPada?

Oczywiście mam tu na myśli podstawowego iPada w najniższej konfiguracji. Brzmi to jak dość śmiała teza. Już tłumaczę, dlaczego tak uważam. Otóż tablet ten oferuje matrycę PaperMatte. Jest to po prostu ekran IPS z nałożonymi filtrami światła niebieskiego, oraz filtrem matującym. Obraz na nim przypomina nieco kolorowy e-ink, o ile ten jakimś cudem oferowałby żywe kolory, oraz szybki czas reakcji. Pewne jest natomiast to, że jest on znacznie mniej męczący dla oczu, niż tradycyjny IPS.