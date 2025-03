Ten niepozorny gadżet doda Bluetooth do Twojego sprzętu grającego

Nie ważne, czy to radio samochodowe, telewizor, czy dowolne urządzenie z wejściem AUX lub wyjściem słuchawkowym. To urządzenie przyda się w każdej sytuacji.

W starszych samochodach dość popularne są, które podpinamy do gniazda zapalniczki. Jednak kiedy radio w nich na, to stają się one zbędne. Wiele telewizorów ma wyście słuchawkowe, jednak Bluetooth występuje tylko w tych nowszych. Jednak z tym urządzeniem za 59 złotych i to nie jest problemem.