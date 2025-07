Ten monitor to bestia. Pierwszy QD-OLED w tym segmencie

Monitor z Tizen OS i mocnymi parametrami

Samsung M9 M90SF to nowy monitor z matrycą QD-OLED . Wyróżnia się on przede wszystkim 32-calowym ekranem i rozdzielczością 4K , wysokim odświeżaniem 165 Hz , systemem OLED Safeguard+ minimalizującym ryzyko powidoków na ekranie, a także warstwą antyrefleksyjną . Ponadto, sprzęt wyposażono w zintegrowaną kamerkę 4K do wideorozmów.

Tego typu parametry techniczne (w tym rozdzielczość i odświeżanie) były z reguły wcześniej zarezerwowane dla monitorów gamingowych. Natomiast M9 M90SF jest sprzedawany jako Smart Monitor i skierowany do szerszego grona odbiorców. W dużej mierze dlatego, że jest to monitor z systemem Tizen OS, a więc oferuje on dostęp do tych samych aplikacji multimedialnych, co na telewizorach Samsunga. Tak więc odpalimy tu Netflixa, Disney+, Max, Prime Video i wiele innych aplikacji znanych ze Smart TV.