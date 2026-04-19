Ten monitor oszałamia parametrami. Philips stworzył bestię

Monitor 5K z opcją 330 Hz, Ambilight i mocnym ładowaniem

Evnia 27M2D5901A to monitor z oszałamiającą rozdzielczością 5120 x 2880 pikseli przy 165 Hz odświeżaniu. Sprzęt ma dwa tryby wyświetlania obrazu - w drugim z nich mamy rozdzielczość 2560 x 1440, ale przy odświeżaniu 330 Hz.

To nie wszystko, co oferuje ten monitor, bo znajdziemy w nim także zintegrowany system oświetlenia Philips Ambilight, wraz z dodatkowymi algorytmami zmiany oświetlenia przez AI oraz kompatybilnością z systemem łączności Matter. Monitor pozwoli na rozszerzenie efektu Ambilight o inne kompatybilne światła.

Co więcej, w monitorze znajdziemy też gniazdo USB-C o mocy 65 W, dzięki któremu możemy na przykład ładować laptopa albo podpiąć USB hub. Maksymalna jasność monitora to 600 cd/m2, a typ panelu jaki tutaj znajdziemy to IPS.