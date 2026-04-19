Sprzęt

Ten monitor oszałamia parametrami. Philips stworzył bestię

Philips właśnie ogłosił nowy monitor Evnia 27M2D5901A, który wejdzie do sprzedaży na rynki zachodnie. Wcześniej model ten był tylko dostępny w Chinach. Jego europejski odpowiednik jest jednak jeszcze ciekawszy i ma kilka nowych funkcji, a jego rozdzielczość i odświeżanie są bardzo imponujące.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
18:10
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Monitor 5K z opcją 330 Hz, Ambilight i mocnym ładowaniem 

Evnia 27M2D5901A to monitor z oszałamiającą rozdzielczością 5120 x 2880 pikseli przy 165 Hz odświeżaniu. Sprzęt ma dwa tryby wyświetlania obrazu - w drugim z nich mamy rozdzielczość 2560 x 1440, ale przy odświeżaniu 330 Hz.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie wszystko, co oferuje ten monitor, bo znajdziemy w nim także zintegrowany system oświetlenia Philips Ambilight, wraz z dodatkowymi algorytmami zmiany oświetlenia przez AI oraz kompatybilnością z systemem łączności Matter. Monitor pozwoli na rozszerzenie efektu Ambilight o inne kompatybilne światła

Co więcej, w monitorze znajdziemy też gniazdo USB-C o mocy 65 W, dzięki któremu możemy na przykład ładować laptopa albo podpiąć USB hub. Maksymalna jasność monitora to 600 cd/m2, a typ panelu jaki tutaj znajdziemy to IPS

Philips Evnia 27M2D5901A ma kosztować w Europie 799 euro i wejść do sprzedaży wkrótce.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Philips Monitors / Youtube
Źródła tekstu: PC Gamer