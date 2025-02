Ten budżetowy monitor dla graczy daje nieoczekiwaną przewagę

Mowa tu o modelu Samsung Odyssey G5 G51C LS27CG510EUXEN , którego będę w dalszej części tekstu nazywał po prostu Samsungiem Odyssey G5. Monitor ten to 27-calowa matryca VA o rozdzielczości 1440p . Jest to bardzo szybki ekran o czasie reakcji 1 ms i odświeżaniu 165 Hz . Dodatkowo oferuje jedno złącze DispayPort i dwa HDMI . Tym samym może obsługiwać do trzech źródeł obrazu, czyli na przykład PC, laptopa i konsoli. A wszystko to w promocji za 699 złotych .

Samsung Odyssey G5

Dużym plusem jest również obecność wyjścia JACK 3.5 mm. Dzięki niemu możemy podłączyć słuchawki bezpośrednio do monitora, co da nam większy zapas kabla, niż przy podpinaniu ich do PC — zwłaszcza jeśli ten stoi pod biurkiem. Co jednak z tą przewagą w tytule? Otóż Samsung dodał w nim dwie opcje ułatwiające rozgrywkę. Jedną z nich jest Black Equalizer, która podbija jasność w ciemnych lokacjach. Nie ma więc mowy o tym, żeby coś nam umknęło. Kolejną jest wirtualny punkt celowania, czyli dedykowany celownik, którego co prawda nie ma w grze, ale wyświetla się na monitorze. Jego cel jest prosty: poprawa naszej celności. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 699 złotych.