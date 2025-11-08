Ten gigantyczny Air Fryer jest do kupienia za pół ceny

Sam się o tym przekonałem, kupując jeden wczoraj: mimo zaangażowania dosłownie kilku minut w cały proces gotowania zjadłem naprawdę przepyszny obiad w postaci udek kurczaka z pieczonymi ziemniakami. A dodatkowo zdrowy, bo pozbawiony nadmiernego tłuszczu, z chrupiącą skórką, oraz soczystym środkiem. A i na gotowy efekt czekałem około 30 minut, chociaż przyznam, że użyłem do tego dość małego Air Fryera. Gdybym miał większą kuchnię, to zdecydowanie postawiłbym na sprzęt taki, jak TEFAL EY942AE0 Dual Easy Fry XXL. Zwłaszcza że dziś można go kupić za jedyne 499 zł.

TEFAL EY942AE0 Dual Easy Fry XXL

Oferuje on dwa kosze o łącznej pojemności 11 litrów. Tym samym możemy przygotować dwie części dania całkowicie osobno. Natomiast dzięki zakresowi temperatur od 40 do 200 stopni pozwala on nie tylko na pieczenie i grillowanie ciepłym powietrzem dań, ale także na ich podgrzewanie. Zupełnie jak w mikrofalówce, ale bez efektu zmiękczania jedzenia. Natomiast dzięki mocy 2700 W nie musimy się martwić długim czasem nagrzewania urządzenia.

Wszystko to szybko, zdrowo i niezwykle smacznie. Z chrupiącą skórką i soczystym środkiem. TEFAL EY942AE0 Dual Easy Fry XXL kosztuje standardowo 899,99 zł, jednak w promocji, która kończy się 2 grudnia, może być Wasz za 499 zł. To może być idealny sposób na ułatwienie sobie życia przed wigilią.