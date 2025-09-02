Tecno wprowadzi dwa ultracienkie smartfony poniżej 6 mm

Kilka dni temu firma Tecno zapowiedziała debiut „najcieńszego na świecie smartfonu 5G”, czyli Pova Slim 5G. Teraz okazuje się, że na IFA zadebiutują dwa takie urządzenia – Tecno Spark Slim i Tecno Pova Slim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obydwie nowości wyróżniają się wyjątkowo smukłą konstrukcją, która sporo czerpie z prototypowego modelu Tecno Spark Slim, pokazywanego na MWC 2025. Koncepcyjne urządzenie wyróżniało się rekordowo płaską obudową o grubości zaledwie 5,75 mm. Ostatecznie tak dobrego wyniku nie udało się utrzymać, choć nowe modele i tak robią wrażenie.

Tecno Spark Slim w finalnej wersji już nie jest tak rekordowo płaski – ma 5,93 mm grubości i waży 156 gramów, co i tak jest imponującym osiągnięciem w segmencie średniej półki. Pova Slim jest minimalnie grubszy – ma 5,95 mm – ale waży tyle samo. Aby osiągnąć takie wymiary, Tecno przeprojektowało kluczowe komponenty: akumulator, głośnik, slot na kartę SIM oraz złącze USB-C o grubości zaledwie 0,45 mm. Komora parowa (VC) w obu modelach ma tylko 0,3 mm, a bateria o pojemności 5160 mAh – 4,04 mm. Firma zastosowała też własną technologię Honeycomb space stacking, która optymalizuje przestrzeń wewnętrzną, oraz tylną pokrywę z włókna szklanego klasy lotniczej o grubości 0,36 mm.

Na tylnym panelu obu telefonów znajduje się aparat główny 50 Mpix. Spark Slim dodatkowo wyposażono w pasek Mood Light LED, który oferuje efekty oświetleniowe w różnych scenariuszach oraz specjalne animacje dla powiadomień.

Niżej pozycjonowany model Tecno Spark Slim napędza układ MediaTek Helio G200, podczas gdy Pova Slim obsługuje 5G dzięki jednostce Dimensity 6400. Oba modele mają zakrzywione ekrany AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i szczytową jasnością 4500 nitów. Baterie o pojemności 5160 mAh wspierają ładowanie przewodowe 45 W oraz ładowanie zwrotne 10 W. Smartfony zapewniają odporność na pył i wodę na poziomie IP64, a wszystkim dyryguje system HiOS oparty na Androidzie 15.