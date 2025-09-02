Oppo Find X9 z prostokątną wyspą aparatów i potężnym Dimensity 9500

Prostokąt zamiast koła

Oppo Find X9 najwyraźniej zerwie z wyglądem poprzednika. Zamiast charakterystycznej okrągłej wyspy aparatów, nowy model ma otrzymać prostokątny moduł w lewym górnym rogu. Zdaniem leakera Digital Chat Station, wygląda to bardziej harmonijnie i zapewnia lepsze wrażenia wizualne.

Dalsza część tekstu pod wideo

W module znajdą się trzy obiektywy z logo Hasselblad. W skład zestawu fotograficznego mają wejść trzy jednostki o rozdzielczości 50 Mpix. Główny aparat dostanie matrycę Sony LYT-808 oraz optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszyć mu będą aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy. Oppo ma również zastosować soczewki Danxia Original Color, znane z wersji Ultra.

Wydajność na najwyższym poziomie

Smartfon pojawił się już w bazie Geekbench. Wpis zdradził obecność układu MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM-u i Androida 16 z nakładką ColorOS 16. Według producenta, będzie to najpotężniejszy standardowy flagowiec w historii serii Find.

Na pokładzie znajdzie się 6,59-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz. Oppo obiecuje też najcieńsze ramki na rynku i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w każdym modelu.

Mocna bateria i odporność

Zhou Yibao, szef serii Find, zapowiedział, że X9 zaoferuje najdłuższy czas pracy na baterii. Urządzenie ma obsługiwać szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz otrzymać certyfikaty IP66, IP68 i IP69. Producent chwali się też nowym silnikiem Tidal Engine, który ma poprawić płynność działania systemu.

Premiera nowych smartfonów Oppo ma się odbyć w październiku 2025 roku.