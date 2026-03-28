TCL zrobił przełom. Oto najnowsze telewizory z Super Quantum Dot

TCL ujawnił swoje najnowsze flagowe modele telewizorów na rok 2026. Są one wyposażone w technologię "Super Quantum Dot", która sporo zmienia jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:36
TCL zrobił przełom. Oto najnowsze telewizory z Super Quantum Dot

Super Quantum Dot - lepsze kolory i wyższa jasność w TV

TCL rozpoczął rok 2026 od przedstawienia swojego najwyższego modelu - czyli X11L. Będzie on jednym z najlepszych TV w kategorii LCD miniLED.

Natomiast teraz chiński gigant ujawnił kilka innych modeli - również z wysokiej półki. TCL C8L i TCL C7L to pierwsze telewizory tej marki z technologią Super Quantum Dot, czyli ulepszonym filtrem kropek kwantowych, zapewniającym szersze o 33% pokrycie kolorów (100% przestrzeni BT.2020), a więc naturalniej wyglądający i bardziej nasycony obraz. Te ulepszone kropki kwantowe są bardziej wyrafinowane, a TCL wyróżnia w nich aż 5 warstw (gdzie klasyczne kropki kwantowe składają się z dwóch głównych elementów). 

Modele te nazywane są SQD-miniLED, a ulepszona warstwa kropek kwantowych przekłada się tu również na lepsze i bardziej precyzyjne podświetlenie/wygaszenie, przez co poszczególne elementy obrazu wyświetlane na ekranie bardziej się odróżniają, przez co również lepiej działa kontrast. Dodatkowo, będą one wspierać Dolby Vision 2 Max, a więc ulepszoną wersję specjalnego formatu HDR który indywidualnie optymalizuje obraz każdej sceny w filmie z osobna. Wariant C8L dorzuca panel WHVA LCD, który zapewnia szersze kąty widzenia. Telewizory te oferują: 

  • od 1008 do 4032 stref podświetlenia i jasność do 6000 cd/m2 -> TCL C8L (zależnie od wielkości ekranu: 55", 65", 75", 85", 98")
  • od 800 do 2176 stref podświetlenia i jasność do 3000 cd/m2 -> TCL C7L (zależnie od wielkości ekranu: 55", 65", 75", 85", 98")

Oprócz tego zapowiedziano dwa modele miniLED - RM9L i RM7L i są to pierwsze telewizory TCL z technologią RGB LED (zwaną również Micro RGB lub RGB Mini-LED). Jest to mechanizm podświetlenia ekranu, który natywnie emituje kolory czerwony, niebieski i zielony, zamiast poprzednio stosowanego światła białego lub niebieskiego. Pozwoli to uzyskać znacznie bardziej nasycone i realistyczne kolory, bo dzięki temu uzyskają one 100% pokrycia przestrzeni kolorów BT.2020, ale też przy wyższej luminancji. Obydwa z nich, a szczególnie RM9L zapewnią oszałamiającą jasność (do 9000 cd/m2). Telewizory te będą oferować: 

  • od 448 do 960 stref podświetlenia i jasność do 2000 cd/m2 -> TCL RM7L (zależnie od wielkości ekranu: 65", 75", 85" i 98")
  • od 2912 do 5616 stref podświetlenia i jasność do 9000 cd/m2 -> TCL RM9L (zależnie od wielkości ekranu: 85", 98" i 115")

TCL oprócz tego zapowiedział kilka tańszych modeli, w tym Q7D Pro, P8L i P7L. Firma nie podała jeszcze cen tych telewizorów, ale powinniśmy się o nich dowiedzieć wkrótce.

Źródła zdjęć: 8th creator / Shutterstock.com
Źródła tekstu: flatpanelshd, opr. wł.