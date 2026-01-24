Sprzęt

Ten telewizor to świetny wybór dla graczy, a dziś jest za 2499 zł

Telewizory dla graczy muszą spełniać nieco inne wymagania niż klasyczne ekrany. I chociaż w najwyższej półce cenowej zwykle mamy rozwiązania, które pasują do wszystkiego, tak w skromniejszym budżecie jest to kwestia kompromisów. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 24 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ten telewizor to świetny wybór dla graczy, a dziś jest za 2499 zł

Nie inaczej jest w tym przypadku. TCL 65P8K  jest ekranem, na którym owszem — obejrzymy film. Jednak przede wszystkim powstał z myślą o podłączeniu do niego konsoli lub PC. A co więcej, w promocji zapłacimy za niego jedynie 2499 zł. Jedyne, co nas powstrzymuje przed postawieniem go na biurku, zamiast monitora jest jego rozmiar. 65-calowa przekątna średnio się do tego nadaje. 

Dalsza część tekstu pod wideo
TCL 65P8K

TCL 65P8K 

Mamy tu do czynienia z matrycą QLED, co gwarantuje szerszą gamę kolorów, niż w tradycyjnych LCD. Nie zabrakło także rozdzielczości 4K, typowej dla telewizorów z większości półek cenowych. Jego gamingowy pazur widać w odświeżaniu. Dzięki wsparciu AMD FreeSync jest ono zmienne i może sięgać do 144 Hz. Mamy także tryb niskich opóźnień, tak istotny w grach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 55C7K 55" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 55C7K 55" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4887.7 zł - najniższa cena
Kup teraz 4887.7 zł
Telewizor HAIER H55M90EUX 55" MiniLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HAIER H55M90EUX 55" MiniLED 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-871 zł
3870.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Telewizor HAIER H75S80FUX 75" QLED 4K DLG-120Hz Google TV HDMI 2.1
Telewizor HAIER H75S80FUX 75" QLED 4K DLG-120Hz Google TV HDMI 2.1
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Advertisement

Całość działa pod kontrolą GoogleTV, dzięki czemu mamy dostęp do najważniejszych serwisów VOD, czy platform do gry w chmurze. Zewnętrzne urządzenia, jak konsole podłączymy natomiast do czterech portów HDMI 2.1. Uzupełnieniem wszystkiego jest system grający 2.1 o mocy 35 W. A to wszystko za 2499 zł

TCL 65P8K

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
TCL telewizory TCL 65P8K
Zródła zdjęć: TCL