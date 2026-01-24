Ten telewizor to świetny wybór dla graczy, a dziś jest za 2499 zł

Nie inaczej jest w tym przypadku. TCL 65P8K jest ekranem, na którym owszem — obejrzymy film. Jednak przede wszystkim powstał z myślą o podłączeniu do niego konsoli lub PC. A co więcej, w promocji zapłacimy za niego jedynie 2499 zł. Jedyne, co nas powstrzymuje przed postawieniem go na biurku, zamiast monitora jest jego rozmiar. 65-calowa przekątna średnio się do tego nadaje.

TCL 65P8K

Mamy tu do czynienia z matrycą QLED, co gwarantuje szerszą gamę kolorów, niż w tradycyjnych LCD. Nie zabrakło także rozdzielczości 4K, typowej dla telewizorów z większości półek cenowych. Jego gamingowy pazur widać w odświeżaniu. Dzięki wsparciu AMD FreeSync jest ono zmienne i może sięgać do 144 Hz. Mamy także tryb niskich opóźnień, tak istotny w grach.

Całość działa pod kontrolą GoogleTV, dzięki czemu mamy dostęp do najważniejszych serwisów VOD, czy platform do gry w chmurze. Zewnętrzne urządzenia, jak konsole podłączymy natomiast do czterech portów HDMI 2.1. Uzupełnieniem wszystkiego jest system grający 2.1 o mocy 35 W. A to wszystko za 2499 zł.