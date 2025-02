Tani czytnik e-booków dziś jeszcze tańszy

Jedno proste urządzenie o grubości zbliżonej do 60-kartkowego zeszytu może pomieścić całą naszą domową bibliotekę. To idealny wybór dla minimalistów, osób z małym mieszkaniem , lub tych, którzy ciągle są w ruchu . Najlepsze jest to, że nawet budżetowy czytnik pozwala na cieszenie się w pełni jego możliwościami.

Tani czytnik, któremu nie brakuje niczego

Takim urządzeniem bez wątpienia jest inkBOOK Calypso Plus, którego teraz możecie kupić w promocji 100 złotych taniej. Urządzenie to oferuje 6-calowy, czarnobiały ekran e-ink o rozdzielczości 1024 x 758. Na pokładzie znajdziemy aż 16 GB na książki, co pozwoli zmieścić naprawdę olbrzymią bibliotekę. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby zwiększyć tą przestrzeń za pomocą karty microSD. Nie zabrakło także podświetlenia, dzięki któremu będziemy mogli wygodnie czytać także w słabym oświetleniu, oraz Wi-Fi i Bluetooth do przesyłania książek. Czytnik obsługuje aplikacje Legimi, Empik Go, Publio.