Takie okazje to prawdziwy rarytas. x-kom pokazał, co znaczy prawdziwa promocja

Mowa tu o głośniku soundcore Select 4 Go. Jest to niewielka i bardzo lekka konstrukcja, która jest tylko nieco cięższa od przeciętnego smartfona. Mowa tu o 5-watowej jednostce w systemie 1.0, której bateria pozwala na aż 20 godzin odtwarzania muzyki . Jego standardowa cena wynosi 139 zł. Dziś jednak może być Wasz za jedyne 79 zł .

soundcore Select 4 Go Nie dość, że tańszy, to z mocniejszą baterią

soundcore Select 4 Go

Można więc powiedzieć, że jest to bezpośredni konkurent dla JBL Go 4. Z tą różnicą, że soundcore Select 4 Go jest kilkukrotnie tańszy — przynajmniej w tej promocji, oraz kilka razy dłużej może pracować na pojedynczym ładowaniu. Jeśli więc szukasz małego i porządnego głośnika Bluetooth, to soundcore Select 4 Go za 79 zł może być najlepszym wyborem.