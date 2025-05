Ta promocja na tablet to mistrzostwo cenowe. Ma duży ekran, 8 GB RAM, a dziś kupisz go za 699 zł

Tablety są niezwykle wygodnymi urządzeniami do oglądania filmów, czy przeglądania sieci. Łączą one w sobie niską wagę i poręczność, oraz duży ekran, co wpasowuje je idealnie w lukę pomiędzy laptopem a smartfonem. Porządny tablet to jednak zwykle dość duży wydatek. Jednak dzięki dzisiejszej promocji Lenovo Tab K11E może być Wasz za jedyne 699 zł.