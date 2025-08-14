T-Mobile ma nowy smartfon i tablet. To AI dla każdego

Twój asystent na co dzień

Największą nowością w urządzeniach T Phone 3 i T Tablet 2 jest wbudowany Perplexity Assistant. Potrafi on działać w wielu rolach, od osobistego sekretarza i korepetytora po wirtualne biuro podróży. Może planować trasy, rezerwować restauracje, tłumaczyć teksty w czasie rzeczywistym, podpowiadać przepisy kulinarne czy pomagać w nauce.

Dzięki integracji z aparatem potrafi też analizować obrazy, a rozpoznane obiekty lub tekst przekształca w konkretne działania. Na przykład przetłumaczy menu sfotografowane w restauracji. Można z nim rozmawiać głosowo lub wpisywać pytania, a uruchomienie jest proste. W T Phone 3 wystarczy dwukrotne kliknięcie przycisku zasilania lub dotknięcie magentowego przycisku na ekranie blokady.

Wraz z zaufanymi partnerami wprowadzamy smartfony AI dla użytkowników w całej Europie. To innowacyjne rozwiązanie pomaga w codziennych zadaniach i szybko znajduje rzetelne informacje, oszczędzając czas oraz energię użytkowników. Dzięki czemu mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne – swojej kreatywności i pomysłach. Dominique Leroy, członek zarządu ds. Europy w Deutsche Telekom

Parametry, które robią wrażenie

Oba urządzenia oferują 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej i obsługę kart microSD do 2 TB. T Phone 3 otrzymał wyświetlacz 6,6 cala FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz i ukłąd Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, a T Tablet 2 – 10,1-calowy wyświetlacz TCL NXTPAPER o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i układ MediaTek Dimensity MT8775.

Łączność 5G i Wi-Fi 6 to standard w obu modelach, choć tylko smartfon ma NFC. Ochrona na poziomie IP54 zapewnia odporność na zachlapanie i kurz.

T Phone 3 ma dwa aparaty z tyłu w konfiguracji 50 Mpix (OIS) + 2 Mpix. Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 13 Mpix. W komplecie są też rozbudowane tryby foto i wideo, od slow motion po Google Lens. W tablecie znajdziemy dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (przód + tył). Powinno to w zupełności wystarczyć do wideorozmów czy prostych zdjęć.

Ekologia i wygoda

W T Phone 3 zastosowano baterię o pojemności 5000 mAh, a w T Tablet 2 – 6000 mAh. Obie obsługują szybkie ładowanie z mocą 25 W. Magentowy operator chwali się też podejściem proekologicznym. Smartfon uzyskał certyfikat #GreenMagenta i ocenę 90/100 w rankingu ekologicznym, a tylna obudowa tabletu w 75% wykonana jest z plastiku z recyklingu.

Dostępność i cena

T Phone 3 będzie dostępny wyłącznie w T-Mobile. Decydując się na dwuletnią umowę z abonamentem Oferta Nielimitowana (od 75 zł miesięcznie z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe), można go mieć za 40 zł miesięcznie, z jednorazową opłatą początkową w wysokości 9 zł. W ramach tej oferty klienci otrzymują w prezencie słuchawki TWE220 z aktywną redukcją szumów (ANC) oraz etui. Cena telefonu bez umowy wynosi 969 zł.

Jeśli chodzi o nowy T Tablet 2, obecni klienci T-Mobile mogą go nabyć już za 1 zł. Wystarczy, że dobiorą do niego ofertę z nielimitowanym Internetem 5G (od 70 zł miesięcznie z rabatami). Tablet jest również dostępny w zestawie z etui i rysikiem za jednorazową opłatą 179 zł w ofercie z nielimitowanym Internetem. Jeśli chcemy kupić tablet bez abonamentu, jego cena wynosi 1209 zł za samo urządzenie lub 1379 zł w komplecie z akcesoriami.

Klienci T-Mobile, którzy zdecydują się na nowe urządzenia, zyskają także dodatkowe bonusy: dostęp do sztucznej inteligencji Perplexity Pro na 18 miesięcy oraz, w przypadku smartfonu, trzymiesięczną licencję na Picsart Pro z pakietem 500 kredytów co miesiąc.

Sztuczna inteligencja to technologia, która wiele zmienia, a jednak wciąż korzystanie z niej wiąże się z obawą. Chcemy, aby klienci T-Mobile mogli zapoznać się z narzędziami AI i wypróbować je w bezpiecznym środowisku. Oferowane przez nas rozwiązania w smartfonie i tablecie, a także funkcje AI w naszej aplikacji Mój T-Mobile, to właśnie szansa na bezpieczny dostęp do sztucznej inteligencji oraz osobiste poznanie jej możliwości. Claudia Nemat, członek zarządu ds. technologii i innowacji w Deutsche Telekom

Nowe urządzenia są dostępne od dziś nie tylko w Polsce, ale też w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Grecji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Słowacji i na Węgrzech. Ceny różnią się w zależności od rynku.