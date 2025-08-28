Szukasz sprzętu do grania na lata? PlayStation 5 kupisz dziś za 1871 zł
PlayStation 5 nie miało łatwego startu na rynku. Pierwotna cena do niskich nie należała, a niska dostępność sprawiła, że koniki sprzedawały ją ze znaczną przebitką.
Te czasy mamy na szczęście już za sobą, a PlayStation 5 można kupić już w niezwykle atrakcyjnej cenie. I jeśli ktoś ceni sobie możliwość grania na kanapie, albo chce kupić raz sprzęt do grania i nie przejmować się jego modernizacją, czy nastawami graficznymi, to naprawdę warto.
PlayStation 5
Zwłaszcza że PlayStation 5 otwiera także drogę do niezwykle bogatej biblioteki gier z PlayStation 4. Natomiast w promocji na Allegro konsola ta w wersji digital może być Wasza za jedyne 1871 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.