Steam Frame - nadchodzi nowy sprzęt Valve. Czym będzie?

Steam Deck okazał się dużym sukcesem, co w przypadku Valve jest dużym zaskoczeniem, bo wcześniejsze próby w segmencie sprzętowym raczej były wielką porażką. Wystarczy wspomnieć o komputerach Steam Machines czy kontrolerze Steam. Jednak popularność konsoli najwyraźniej popycha firmę do kolejnych prób na tym rynku. Nowe urządzenie prawdopodobnie otrzyma nazwę Steam Frame.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czym jest Steam Frame?

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych opublikował wniosek firmy Valve, w którym ta rejestruje nazwę Steam Frame. Z dokumentacji wynika, że znak został zastrzeżony od 2 września 2025 roku. Został on wpisany w kategorie: "konsole do gier komputerowych służących do rekreacyjnej rozrywki; konsole do gier wideo; akcesoria do gier wideo, a także kontrolery do gier wideo".

Czy to oznacza, że Valve szykuje nową konsolę? Jest to wielce prawdopodobne. Podobne informacje już krążą od jakiegoś czasu. Wcześniej mówiło się o nazwie Fremont, ale mogło to być tylko określenie kodowe, używane wewnętrznie przez pracowników. Ostatecznie, dla konsumentów, konsola może nazywać się Steam Frame.

Dotychczasowe informacje wspominały o układzie AMD Hawk Point z 6 rdzeniami o taktowaniu do 4,8 GHz w Boost oraz 16 MB pamięci cache L3 oraz 6 MB pamięci cache L2. Jeśli chodzi o GPU, to w bazie Geekbench został on rozpoznany jako Radeon RX 7600, ale prawdopodobnie ma on po prostu zbliżoną konfigurację i stąd błąd oprogramowania.