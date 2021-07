Valve jest przekonane, że Steam Deck uniknie problemu, który trapił niemal wszystkie konsole. Chodzi o driftujące, analogowe gałki kontrolerów.

Niemal wszystkie konsole borykały się z jednym i tym samym problemem - driftujących gałek analogowych w kontrolerach. Dotyczyło to tak samo Xboxów (w mniejszym stopniu), PlayStation czy Nintendo Switch (w większym stopniu). To jeden z tych elementów, który jest szczególnie podatny na uszkodzenia. Wiele osób obawiało się, że to samo dotknie Steam Decka, ale Valve zapewnia, że będzie inaczej.

Steam Deck - driftujące gałki analogowe

Analogowe gałki to jeden z najdelikatniejszych elementów każdej konsoli przenośnej czy kontrolera. Z jednej strony są one intensywnie używane, a z drugiej składają się z bardzo małych części, które nie mogą być też przesadnie ciężkie. To wszystko sprawia, że stworzenie dobrego i jednocześnie trwałego mechanizmu jest zadaniem dość trudnym, ale nie niemożliwym. Dowodzi tego Microsoft, który dość szybko uporał się z driftującymi kontrolerami. Z kolei z drugiej strony mamy Nintendo, które kompletnie nie radzi sobie z tym aspektem Switcha. Jak będzie ze Steam Deckiem?

W wywiadzie udzielonym serwisowi IGN - Yzan Aldehayyat, inżynier i projektant Steam Decka, przyznał, że analogowe gałki to jeden z elementów, któremu poświecili dużo czasu. Przetestowali różne wersje i warianty, aby ostatecznie zdecydować się na jedno rozwiązanie. Jednocześnie Aldehayyat przypomina, że żadne laboratoryjne testy nie oddadzą w 100% prawdziwego użytkowania sprzętu.

Oczywiście każda część w pewnym momencie zawiedzie, ale uważamy, że ludzie będą bardzo zadowoleni ze Steam Decka.

- powiedział Yzan Aldehayyat.

Steam Deck zadebiutuje pod koniec 2021 roku. Wtedy też Valve rozpocznie wysyłki zamówionych egzemplarzy. Na ten moment rezerwacji można dokonywać dopiero na pierwszy kwartał 2022 roku. Ceny to kolejno 1899, 2499 oraz 3099 zł za modele o pojemności 64, 256 oraz 512 GB.

