MSWiA zaleca, aby był w każdym mieszkaniu, a na AliExpress jest w świetnej cenie
MSWiA rekomenduje, aby w każdym mieszkaniu, lub domu, gdzie nie ma możliwości bezpiecznego korzystania z agregatu prądotwórczego postawić na stację zasilania. Ta ma być formą zabezpieczenia na wypadek blackoutu.
I nie chodzi tu wcale o jakieś poważne zagrożenia. Długotrwałe przerwy w dostawach prądu mogą być wynikiem złej pogody niszczącej linie energetyczne, awarii, czy... źle zabezpieczonej agrowłókniny na polach. Taka stacja ma zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie, czyli głównie zasilanie lodówki, oświetlenia i ładowanie urządzeń do czasu, aż uda się uporać z awarią.
Stacja zasilania z AliExpress
Sęk w tym, że sensowna stacja nieco... kosztuje. Jednak warto zaznaczyć, że większość producentów takich rozwiązań to chińskie firmy. A skoro i tak kupujemy zwykle chińczyka, to może warto kupić chińczyka z... chin? Oczywiście z wysyłką z Polski. Tu do gry wchodzi stacja ALLPOWERS R2500, która zostanie nadana z naszego kraju i to całkowicie za darmo — mimo swoich słusznych gabarytów.
Stacja ta oferuje 4 gniazda AC o łącznej mocy do 2500 W, 2 porty USB-C do 100 W każdy, 4 USB-A, 2 złącza DC 12V i gniazdo zapalniczki 12 V 10 A.
Nie zabrakło także złącza do paneli fotowoltaicznych, które obsługuje moc do 1000 W. Stację można także naładować przy pomocy gniazdka sieciowego z mocą do 2000 W. Korzysta ona z ogniw LiFePO4, jest więc znacznie odporniejsza na zużycie i temperatury od stacji z klasycznymi ogniwami litowo-jonowymi. A wszystko to w promocyjnej cenie 2931 zł.