MSWiA zaleca, aby był w każdym mieszkaniu, a na AliExpress jest w świetnej cenie

MSWiA rekomenduje, aby w każdym mieszkaniu, lub domu, gdzie nie ma możliwości bezpiecznego korzystania z agregatu prądotwórczego postawić na stację zasilania. Ta ma być formą zabezpieczenia na wypadek blackoutu. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:41
I nie chodzi tu wcale o jakieś poważne zagrożenia. Długotrwałe przerwy w dostawach prądu mogą być wynikiem złej pogody niszczącej linie energetyczne, awarii, czy... źle zabezpieczonej agrowłókniny na polach. Taka stacja ma zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie, czyli głównie zasilanie lodówki, oświetlenia i ładowanie urządzeń do czasu, aż uda się uporać z awarią. 

ALLPOWERS R2500 1920 Wh i 2500 W

Sęk w tym, że sensowna stacja nieco... kosztuje. Jednak warto zaznaczyć, że większość producentów takich rozwiązań to chińskie firmy. A skoro i tak kupujemy zwykle chińczyka, to może warto kupić chińczyka z... chin? Oczywiście z wysyłką z Polski. Tu do gry wchodzi stacja ALLPOWERS R2500, która zostanie nadana z naszego kraju i to całkowicie za darmo — mimo swoich słusznych gabarytów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Stacja zasilania ECOFLOW Trail 300 DC
-60 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Stacja zasilania DEDRA DEZS0300 296 Wh Bank energii
0 zł
1899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.99 zł
Stacja zasilania ECOFLOW River 3 245 Wh Bank energii
0 zł
1039 zł - najniższa cena
Kup teraz 1039 zł
Stacja ta oferuje 4 gniazda AC o łącznej mocy do 2500 W, 2 porty USB-C do 100 W każdy, 4 USB-A, 2 złącza DC 12V i gniazdo zapalniczki 12 V 10 A. 

Nie zabrakło także złącza do paneli fotowoltaicznych, które obsługuje moc do 1000 W. Stację można także naładować przy pomocy gniazdka sieciowego z mocą do 2000 W. Korzysta ona z ogniw LiFePO4, jest więc znacznie odporniejsza na zużycie i temperatury od stacji z klasycznymi ogniwami litowo-jonowymi. A wszystko to w promocyjnej cenie 2931 zł.

Źródła zdjęć: shutterstock, AliExpress