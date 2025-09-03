Sprawdziłem dla Was tę ładowarkę z Action, a teraz możecie kupić ją taniej
Od razu zaznaczam: to nie jest żadne współpraca z Action, a jedynie zbieg okoliczności. I myślę, że naprawdę warto.
Zwykle kiedy jakiś produkt trafia na promocję w Action, to dopiero wpada w krąg moich zainteresowań. Dziś jednak jest inaczej. I oczywiście, najlepiej byłoby gdybyście przeczytali jej recenzję. Rozumiem jednak, że nie każdy ma na to czas i ochotę.
Ładowarka z Action
Dlatego pokrótce opiszę Wam ten sprzęt. Otóż producent deklaruje, że oferuje ona do 65 W mocy, z czego maksymalnie 65 W na porcie USB-C i maksymalnie 18 W na USB-A. Sprawdziłem to i na USB-C byłem w stanie osiągnąć 64 W, natomiast na USB-A 17 W. Wynik jest więc fenomenalny, zwłaszcza że spędziła u mnie ponad miesiąc.
Po podłączeniu urządzeń do obydwu portów moc USB-C spada do 44 W, zaś USB-A do 9,8 W. I to też jest bardzo dobry rezultat. Podobnie jak kabel USB-C/USB-C dołączany do zestawu, który sobie radzi z mocą do 100 W i ma 1,5 metra długości. A wszystko to może być Wasze za jedyne 55,95 zł.