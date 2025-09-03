Sprawdziłem dla Was tę ładowarkę z Action, a teraz możecie kupić ją taniej

Zwykle kiedy jakiś produkt trafia na promocję w Action, to dopiero wpada w krąg moich zainteresowań. Dziś jednak jest inaczej. I oczywiście, najlepiej byłoby gdybyście przeczytali jej recenzję. Rozumiem jednak, że nie każdy ma na to czas i ochotę.

Ładowarka z Action

Dlatego pokrótce opiszę Wam ten sprzęt. Otóż producent deklaruje, że oferuje ona do 65 W mocy, z czego maksymalnie 65 W na porcie USB-C i maksymalnie 18 W na USB-A. Sprawdziłem to i na USB-C byłem w stanie osiągnąć 64 W, natomiast na USB-A 17 W. Wynik jest więc fenomenalny, zwłaszcza że spędziła u mnie ponad miesiąc.