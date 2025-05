Soundcore – słuchawki i głośniki w mega promocji. Taniej nawet o 53%

Słuchawki Soundcore Q20i, dostępne w kolorze czarnym, białym i niebieskim, łączą zaawansowane technologie audio z mobilnością. Zastosowane 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne z certyfikacją Hi-Res i Hi-Res Wireless zapewniają precyzyjne brzmienie z głębokim basem (technologia Bass-Up). Hybrydowa ANC eliminuje hałas, co pozwala cieszyć się muzyką lub podcastami w każdych warunkach. Bateria pozwala nawet na 60 godzin pracy, a kompaktowa, składana konstrukcja ułatwia transport.

Soundcore Space One Pro

Model Space One Pro to połączenie adaptacyjnej redukcji szumów (ANC), sześciu mikrofonów i aż 60 godzin działania na jednym ładowaniu (40h z ANC). Funkcja szybkiego ładowania (8h odtwarzania po 5 minutach) sprawia, że urządzenie sprawdzi się nawet przy nagłych planach. Lekka, składana konstrukcja pozwala na wygodne przenoszenie – niezależnie czy wybierasz się do biura, na siłownię czy w podróż.