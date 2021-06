Sony WF-1000XM4: nowe słuchawki TWS z zaawansowaną redukcją hałasu i kodekiem LDAC

Firma Sony zaprezentowała słuchawki TWS WF-1000XM4 z nowym systemem redukcji hałasu. Producent obiecuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości dzięki kodowaniu LDAC, technologię 360 Reality Audio, dużą wygodę prowadzenia rozmów i do 8 godzin pracy z włączonym ANC.

Słuchawki WF-1000XM4 to najnowszy model słuchawek japońskiego producenta, należący do klasy premium. Sony chwali się udoskonalonym systemem redukcji hałasu, który zapewniany jest przez nowy, zintegrowany procesor V1. Firma przekonuje, że zastosowane udoskonalenia ANC i technologia Bluetooth „System on a Chip” pozwalają uzyskać wyższy poziom redukcji hałasu, a jednocześnie mniejsze zużycie energii niż w poprzednim modelu.

Każda ze słuchawek WF-1000XM4 jest wyposażona w dwa mikrofony-czujniki hałasu. Para mikrofonów — jeden z przodu, a drugi z tyłu — pozwala uchwycić i przeanalizować zewnętrzne hałasy, a następnie je wytłumić. Interesujący jest też tryb automatycznej redukcji odgłosów wiatru.

Do zwiększenia efektywności ANC w słuchawkach WF-1000XM4 przyczyniać ma się także nowy, 6-milimetrowy przetwornik akustyczny, w którym o 20% zwiększono objętość magnesu. Większa objętość magnesu i podatna membrana poprawiają jakość niskich dźwięków i zapewniają skuteczniejszą redukcję hałasu – pozwalają dokładniej wytwarzać sygnały kompensujące o niskich częstotliwościach.

Słuchawki z kodekiem Sony LDAC

Dzięki kodekowi Sony LDAC słuchawki WF-1000XM4 obsługują bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Technologia LDAC pozwala przesyłać trzy razy więcej danych niż standardowy kodek Bluetooth audio. Rezultat to lepsza jakość nagrań o wysokiej rozdzielczości. Z kolei działający w czasie rzeczywistym system DSEE Extreme przywraca dźwięki o wysokiej częstotliwości, które zanikają podczas kompresji. Słuchawki WF-1000XM4 są zgodne z technologią 360 Reality Audio.

Nowe słuchawki Sony otrzymały także funkcję Speak-to-Chat. Dzięki niej można prowadzić rozmowy bez wyjmowania słuchawek z uszu. Gdy użytkownik zacznie mówić do innej osoby, funkcja Speak-to-Chat automatycznie wstrzyma odtwarzanie i wyłączy blokowanie dźwięków z otoczenia. Słuchawki można też przełączyć w tryb „Quick Attention”, pozwalający wysłuchać komunikatu lub zamienić z kimś dwa słowa.

Kolejna inteligentna funkcja słuchawek WF-1000XM4 to Adaptive Sound Control. Wykrywa ona, gdzie jest i co robi użytkownik — na przykład leci samolotem, idzie lub czeka — i odpowiednio dostosowuje ustawienia dźwięków z otoczenia, by stworzyć idealne warunki słuchania.

Sony obiecuje też lepszą jakość rozmów telefonicznych

Wyróżnikiem słuchawek WF-1000XM4 ma być także według producenta jeszcze lepsza jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Zapewnia ją technologia Precise Voice Pickup Technology, która w połączeniu z mikrofonami i czujnikiem przewodnictwa kostnego rejestruje wyraźny głos. Mikrofony kształtujące wiązkę są skalibrowane tak, by przechwytywać tylko dźwięki dobiegające z ust użytkownika. Dzięki większemu odstępowi sygnału od szumu uchwycone zostanie każde słowo, nawet jeśli wokół jest głośno.

Nowo opracowane wkładki douszne izolujące od zewnętrznych hałasów wykonano ze specjalnej pianki poliuretanowej. Ten miękki, elastyczny materiał zwiększa powierzchnię styku między wkładką a przewodem słuchowym i eliminuje szczeliny. Zapobiega ucieczce ciśnienia akustycznego, osłabia zewnętrzny hałas i poprawia trzymanie się w uchu.

8 godzin pracy z ANC

Słuchawki Sony WF-1000XM4 umożliwiają słuchanie muzyki przez cały dzień. Ich akumulator wystarcza na pełnych 8 godzin pracy, a dodatkowych 16 godzin można uzyskać dzięki etui z funkcją ładowania. Oznacza to zapas energii na pełne 24 godziny słuchania poza domem. W razie pośpiechu 5-minutowe ładowanie umożliwi słuchanie przez 60 minut.

Słuchawki WF-1000XM4 będą dostępne w kolorze czarnym i srebrnym. Ich sprzedaż rozpocznie się w czerwcu 2021 r. Cena nie jest jeszcze znana.

