Apple WWDC21: Nowa jakość dźwięku ze słuchawkami AirPods Pro i AirPods Max

Firma Apple pokazała nowe słuchawki AirPods Pro, a także duże, nauszne AirPods Max. Świetna jakość dźwięku, aktywna redukcja szumów - to tylko niektóre z ich zalet.

Apple AirPods Pro

Słuchawki AirPods Pro są teraz nieco mniejsze, a przez to bardziej eleganckie. Wciąż jednak mają być bardzo wygodne do noszenia, a przy tym zapewnić jeszcze lepszą jakość dźwięku. Podczas prezentacji Apple zwrócił uwagę miedzy innymi na nowy system wzmacniania głosu podczas rozmowy, dzięki czemu nie ma potrzeby zdejmować słuchawek, czy rezygnować z muzyki, by móc swobodnie konwersować. A gdy słuchawki gdzieś się nam zapodzieją, bez problemu powinniśmy je odnaleźć dzięki Find My network.

Co jeszcze drzemie w nowych słuchawkach?

Aktywna redukcja hałasu,

Tryb kontaktu,

Adaptacyjna korekcja (EQ),

System odpowietrzników wyrównujący ciśnienie,

Specjalny przetwornik Apple o dużej amplitudzie drgań,

Specjalny wzmacniacz z szerokim zakresem dynamicznym,

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy,

Dwa mikrofony kształtujące wiązkę akustyczną,

Mikrofon skierowany do wewnątrz,

Dwa czujniki optyczne,

Przyspieszen­io­mierz wykrywający ruch,

Przyspieszen­io­mierz wykrywający mowę,

Czujnik nacisku.

A to wszystko zamknięte w słuchawkach o wymiarach 30,9 x 21,8 x 24,0 mm i masie 5,4 g każda, odpornych na wodę i pot (IPX4). Nie zabrakło również etui ładującego, pozwalającego uzupełnić energię przewodowo lub bezprzewodowo. Energii powinno wystarczyć na 4,5 godziny słuchania muzyki lub 3,5 godziny rozmów. Z etui ładującym ten czas się wydłuży odpowiednio do ponad 24 godzin i ponad 18 godzin.

Apple AirPods Max

A jeśli wolimy większe słuchawki, możemy sięgnąć po nowe AirPods Max. Pozwolą one cieszyć się świetną jakością muzyki zarówno ze smartfonem, jak i innymi sprzętami. Tu również znajdziemy aktywną redukcję hałasu (w oparciu o 8 mikrofonów) czy adaptacyjną korekcję. Producent obiecuje tu do 20 godzin słuchania muzyki lub rozmów na jednym ładowaniu.

Nowe słuchawki Apple'a pozwolą cieszyć się z jakości Dolby Atmos z aplikacją Apple Music.

Dostępność i cena

Nowe słuchawki AirPods Pro są już dostępne na apple.pl w cenie 1249 zł. Słuchawek AirPods Max kupić jeszcze nie można, ale poznaliśmy ich cenę - 2799 zł. Dostępne będą w pięciu kolorach: szarym, srebrnym, zielonym, błękitnym i różowym.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple