Apple WWDC21: Co tam multitasking. iPad OS 15 wprowadza widżety!

iPad jest tym, czym chcesz, żeby był. Ramką na zdjęcia, szkicownikiem, zamiennikiem laptopa, podstawką pod kubek… Jest doskonałym komputerem osobistym, który będzie jeszcze lepszy z nowymi możliwościami pracy z wieloma aplikacjami. A jednak… tyle lat po premierze brakowało mu widżetów.

iPad OS 15 wprowadzi kilka bardzo interesujących metod na pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Nie będzie ograniczać się wyłącznie do podzielenia ekranu między dwie aplikacje. Po odrobinie treningu będzie można wygodnie i szybko przenosić pływające okienka i palety, by zrobić więcej rzeczy bez wychodzenia z głównej aplikacji. Trzeba będzie to sprawdzić w praktyce, ale na razie iOS 15 zapowiada się bardzo praktycznie.

Ponadto Apple ułatwia notowanie, pracę zespołową z notatkami i w końcu obsługuje hasztagi w aplikacji notesu. Nie jestem wielką fanką hasztagów, ale czasami takie słowa kluczowe są przydatne. Aplikacja umożliwia też szybko robić krótkie notatki, które można dokończyć… gdziekolwiek indziej. W końcu mówimy o Apple. Czego by nie mówić o tych urządzeniach, jeśli masz dwa lub więcej, razem działają przecudownie.

Przełom roku 2021: iPad z widżetami

Dobra, dość o tych praktycznych i przydatnych nowościach. W końcu miejsce na ekranie głównym iPadów nie będzie się marnować na listę aplikacji. Będzie można umieszczać tam widżety. Takie prawdziwe, o różnych rozmiarach i z różnymi informacjami z różnych aplikacji. W połączeniu z folderami na aplikacje w końcu sprawią, że ekran główny iPada będzie spełniał realne potrzeby, zamiast prezentować ładną tapetę przez te kilka sekund między odblokowaniem i uruchomieniem aplikacji.

Nadal uważam, że Apple robi to o kilka lat za późno.

Zobacz: Apple WWDC21: Tego się nie spodziewaliśmy. Nie trzeba mieć nic Apple, by rozmawiać przez FaceTime!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, wł.