Apple WWDC21: A to niespodzianka. Nie trzeba mieć nic Apple, by rozmawiać przez FaceTime!

Apple WWDC21 ruszył bez zbędnych wstępów. Od razu poznaliśmy nowe funkcje, które trafią do systemu iOS 15.

Osobno, ale razem, nawet jeśli nie wszyscy mają iPhone'a

W 2021 roku konferencja dla deweloperów zaczęła się od rewolucji w komunikatorze FaceTime, który służy do prowadzenia rozmów z wideo i rozmów grupowych. Mnóstwo dzieje się w zakresie dźwięku – FaceTime będzie izolował głos rozmówcy albo… przeciwnie, będzie przekazywał całą symfonię dźwięków, które słychać dookoła Ciebie. Ponadto rozmowy będą korzystać z dźwięku przestrzennego, dzięki czemu głos rozmówcy będzie docierał z tego miejsca, w którym widzisz twarz tej osoby. Żeby rozmawianie było łatwiejsze, FaceTime dostanie funkcję bardzo podobną do Zooma i Microsoft Teams – wszyscy mogą przyłączyć się do rozmowy w przeglądarce, jeśli tylko dostarczysz im link do spotkania. Najlepsze jest to, że w przeglądarce na Androidzie i Windowsie będą dostępne identyczne ulepszenia, jak w aplikacji dla iOS-a i macOS. Niezależnie od platformy, rozmowy będą szyfrowane end-to-end.

Wisienką na torcie jest możliwość wspólnego słuchania muzyki z Apple Music. Drugą wisienką jest możliwość wspólnego oglądania filmów zdalnie. Trzecią jest multitasking – można przełączyć rozmowę do trybu PiP i jednocześnie zrobić coś innego. No i można udostępniać obraz z telefonu czy komputera. Mam wrażenie, że nie ma czynności, której nie da się zrobić podczas rozmowy przez FaceTime. Szkoda, że niewielu moich znajomych z niego korzysta :-).

Apple Messages, czyli komunikator tekstowy obsługujący także SMS-y, ułatwi nadrabianie zaległości w udostępnionych linkach i zdjęciach. Wszystkie zostaną zebrane w jednym miejscu w Messages i w Safari. Ważne informacje można „przypiąć” na górze listy, by na pewno nie zapomnieć.

Więcej spokoju po godzinach

Równowaga między pracą i życiem prywatnym zostanie przywrócona dzięki inteligentnemu systemowi powiadomień. Sztuczna inteligencja będzie uczyć się, jakich aplikacji, o jakiej porze dnia używasz, by dostarczać Ci powiadomienia z nich wtedy, gdy możesz się nimi zająć. Przecieki okazały się słuszne – będzie można wybrać, jakie aplikacje i w jakich momentach będą mogły wysyłać powiadomienia. To nie koniec. Będzie można też wybrać, jakie aplikacje będą widoczne, gdy skupiasz się na pracy. Oczywiście mówimy o Apple, więc te same ustawienia zostaną przeniesione na inne urządzenia. Będzie też możliwość włączenia trybu „nie przeszkadzać”, gdy zwyczajnie chcesz mieć spokój.

Apple robi Lens i Knowledge Graph

Z praktycznych funkcji warto wspomnieć także o rozpoznawaniu tekstu na zdjęciach. Podobne funkcje widzieliśmy już na telefonach z Androidem, ale chyba nigdy na taką skalę. Na zdjęciach można znaleźć i zaznaczyć tekst (w 7 językach) i numery telefonu, także napisane odręcznie. Ponadto sztuczna inteligencja będzie rozpoznawać, co jest na zdjęciach i ułatwi rozpoznawanie twarzy, książek, miejsc, aktorów, obrazów i wielu innych rzeczy. Wygląda na to, że Apple robi własną wersję Google Knowledge Graph i Google Lens, tylko lepiej integruje je z mobilnym systemem operacyjnym.

iPhone z iOS 15 zastąpi portfel, klucze i parę innych rzeczy

Apple Wallet z kolei będzie przechowywać nie tylko karty płatnicze czy bilety. Niedługo będzie to miejsce do trzymania wejściówki NFC do biura i kluczyków do auta. W niektórych stanach będzie obsługiwane nawet przechowywanie cyfrowych kopii dokumentów! Wszystko po to, żeby iPhone zastąpił portfel i klucze. Wychodząc z domu, będzie można zabrać… tylko telefon i ewentualnie zegarek.

Apple podpatrzył również, jak wygląda porządna pogodynka i zrobił ładną aplikację, prezentującą warunki pogodowe na animacji, mapy pogodowe i więcej danych w ogóle. Wizualnie imponujące będą też nowe mapy Apple, ale czy będą użyteczne w Polsce? Jakoś wątpię.

Najważniejszą nowością dla mnie jest lepsza kontrola nad powiadomieniami, ale możliwość rozmawiania przez FaceTime w przeglądarce wywołała spore zamieszanie w redakcji. Tego się nie spodziewaliśmy… nigdy.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, wł.