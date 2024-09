Sony szykuje dwie nowe konsole. Czy to dwie wersje PlayStation 6?

Konsola PlayStation 6 może pójść śladem Xboxa i trafić na rynek w dwóch wersjach: słabszej i tańszej oraz droższej, ale za to wydajniejszej.

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Sony i Microsoft pracują już nad konsolami nowej generacji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Japończycy ponownie podpisali kontrakt z AMD na dostarczenie kluczowych komponentów do PlayStation 6. Teraz dowiadujemy się, że Czerwoni tworzą dla Sony aż dwie wersje układu SoC.

Dwie wersje PlayStation 6?

Informacje przekazał Kepler, który jest doskonale znanym informatorem, który specjalizuje się szczególnie w tematyce związanej z AMD. Na forum NeoGAF ujawnił on, że Czerwoni tworzą dla Sony dwa układy SoC. Jeden z nich ma być droższy, ale wydajny, a drugi słabszy, ale za to tańszy. Czy to oznacza, że PlayStation 6 pójdzie śladem Xbox Series X/S?

Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Kepler też jej nie zna. Przyznał, że jest taka możliwość, ale nic nie jest pewne. Sony równie dobrze może też pracować jednocześnie nad dwiema konsolami — stacjonarnym PlayStation 6 oraz modelem przenośnym, który byłby niejako uzupełnieniem oferty. Być może Sony chce stworzyć handhelda, który pozwalałbym na natywne uruchamianie na nim gier, a nie — jak w PlayStation Portal — jedynie streamowanie z chmury.

Powyższe informacje należy traktować z dużym przymrużeniem oka. PlayStation 6 prawdopodobnie trafi na rynek dopiero za 3-4 lata, więc dużo w tym czasie może się jeszcze zmienić. Nie zmienia to faktu, że plotki wydają się niezwykle ciekawe.

Źródło zdjęć: Michael Berlfein / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech