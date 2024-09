PlayStation 5 deklasuje Xboxa. Wygrany mógł być tylko jeden

Kto wygrał tę generację konsol? Zwycięzca mógł być tylko jeden. PlayStation zdeklasowało Xboxa.

Przy każdej kolejnej generacji konsol mówi się o rywalizacji między PlayStation i Xboxem. Eksperci zastanawiają się, kto tym razem okaże się lepszy. Jednak czy tak naprawdę możemy mówić o rywalizacji, gdy w rzeczywistości jeden z rywali jest deklasowany przez drugiego? Tak właśnie jest w przypadku PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

PlayStation deklasuje Xboxa

Najnowsze informacje na temat sprzedaży konsol są jednoznaczne. Microsoft był w stanie rywalizować z PlayStation tylko w jednej generacji, a i tak minimalnie przegrał. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych urządzeń. Z danych The Wall Street Journal dowiadujemy się, że PlayStation 5 sprzedało się już w liczbie 61,7 mln egzemplarzy. Tymczasem Xbox Series X/S może pochwalić się wynikiem zaledwie 28,3 mln, czyli ponad dwa razy gorszym.

To kolejny raz, kiedy Microsoft jest deklasowany w segmencie konsol. W przypadku PlayStation 4 i Xbox One sprzedaż tej pierwszej również była dwa razy wyższa (117 vs 57,9 mln). Jedynie Xbox 360 nawiązał rywalizację z PlayStation 3, ponieważ kupiło go tylko o 2,5 mln osób mniej niż konsolę Japończyków. Natomiast w przypadku PlayStation 2 i pierwszego Xboxa firma z Redmond została wręcz zmiażdżona.

Co sprawiło, że Xbox Series X/S nie sprzedaje się tak dobrze, jak PlayStation 5? Przede wszystkim gry. Konsoli Microsoftu brakuje prawdziwych tytułów ekskluzywnych, które określa się mianem system sellerów. Starfield mógł być taką grą, ale okazał się klapą. Zresztą nawet jeśli już coś wychodzi na Xboxa, to dostępne jest też na PC-tach. Posiadacze PlayStation jednak muszą poczekać kilka lat, aż największe produkcje trafią na komputery, więc posiadanie PS5 jest w jakimś stopniu uzasadnione. W przypadku Xbox Series X/S take nie jest.

Oczywiście nie można pominąć faktu, że na PlayStation 5 również brakuje dużych gier. Spider-Man 2, God of War: Ragnarok, Stellar Blade, Astro Bot czy Rise of the Ronin to trochę za mało, jak na 4 lata życia konsoli. Dlatego też Sony nie ma co liczyć na tak dobrą sprzedaż urządzenia, jak w przypadku PS4. Premiera PS5 Pro też tego nie zmieni.

