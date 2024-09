Sony składa ważną deklarację w sprawie PlayStation

Chociaż PlayStation coraz odważniej zerka na rynek komputerów, a nawet segment gier mobilnych, to nadal ich głównym biznesem pozostają konsole.

Każdy chyba zauważył, że Sony w ostatnich latach zmieniło swoje podejście do rynku gier. Japończycy długo się opierali, ale w końcu zaczęli wydawać swoje największe hity także na komputerach. Co prawda dzieje się to z dużym opóźnieniem i posiadacze PlayStation wciąż są traktowani priorytetowo, ale jednak się dzieje. Sony zapewnia, że to się nie zmieni.

Dla Sony najważniejsze jest PlayStation

Hideaki Nishino udzielił wywiadu serwisowi Nikkei, w którym został zapytany o wartość konsol. Odpowiedź jest jednoznaczna. Dla Japończyków wciąż to PlayStation jest priorytetem.

Staramy się zwiększyć naszą obecność na rynku gier poprzez rozszerzenie zawartości na komputery PC. Nie ma wątpliwości, że konsole domowe będą rdzeniem naszej działalności, ale oferując tytuły na urządzenia inne niż konsole domowe, dotrzemy do szerszego grona klientów.

- powiedział Hideaki Nishino.

Jednocześnie Hideaki Nishino przyznał, że jego zdaniem konsole są dużo wygodniejszym sprzętem w porównaniu z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi.

Myślę, że wiele gier mobilnych ma reklamy, a komputery są trudne do skonfigurowania. W przypadku PlayStation możesz grać w zakupioną zawartość od razu po włączeniu. Produkty są wyraźnie wyświetlane w sklepach, w których kupujesz oprogramowanie, więc jest to intuicyjne doświadczenie.

- dodał wysoko postawiony pracownik Sony Interactive Entertainment.

Wydanie gier z PlayStation na komputerach z pewnością okazało się sporym sukcesem. Należy jednak pamiętać, że dla Sony nadal jest to dużo mniejszy rynek niż konsole. Dla porównania Horizon Zero Dawn sprzedało się na PC-tach w liczbie 3,3 mln egzemplarzy. Na konsolach to 3 razy więcej, czyli aż 10 mln egzemplarzy.

Zobacz: PlayStation 5 Pro jest drogie, ale i tak się sprzeda

Zobacz: Cena PlayStation 5 Pro to może być dopiero początek. Idzie drożyzna?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: KitGuru, Nikkei