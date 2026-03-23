Sprzęt

Olej kaucje i butelkomaty. SodaStream Terra w mocnej jak gaz promocji

Kaucje za butelki skutecznie zniechęcają ludzi do kupowania wody i napojów butelkowanych. Na szczęście istnieje alternatywa, jaką są saturatory, które zamienią nawet kranówę w wodę gazowaną.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Kaucja za butelki to niestety prawdziwy wrzód. I nie krytykuję tu idei, a sposób jej realizacji. Mamy powolne automaty, które są wybredne, jeśli chodzi o stan butelki — chociaż same je po tym zgniatają, oraz długie kolejki ludzi stojących z siatami. Wszystko to działa bardzo zniechęcająco. Tu na szczęście do gry wchodzą filtry do wody i saturatory takie jak SodaStream Terra.

Dalsza część tekstu pod wideo
SodaStream Terra Gazowana woda bez butelek

SodaStream Terra w pormocji z Pepsi

Zasada działania jest prosta: wlewamy kranówkę do butelki, tą umieszczamy w saturatorze i używamy dozownika gazu wedle instrukcji. I tak zdobywamy wodę gazowaną. Mamy ochotę na napój? To wlewamy tam przed zgazowaniem gotowy syrop wedle miarki. Bez butelek, bez kaucji, bez konieczności dźwigania. 

Reklama
Advertisement

Natomiast SodaStream Terra jest dziś w promocji za 199 zł. W zestawie dostajemy saturator, nabój, który pozwoli nam zagazować do 60 litrów wody, oraz butelkę o pojemności jednego litra. Miłym dodatkiem jest także 440 ml koncentratu Pepsi, który pozwala przygotować do 9 litrów tego napoju. 

A wszystko to w sposób przyjazny dla środowiska, portfela i naszych pleców. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta kończy się dziś, czyli 23 marca.

Image
telepolis
Sodastream SodaStream Terra Saturaror
Źródła zdjęć: SodaStream