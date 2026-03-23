Olej kaucje i butelkomaty. SodaStream Terra w mocnej jak gaz promocji

Kaucja za butelki to niestety prawdziwy wrzód. I nie krytykuję tu idei, a sposób jej realizacji. Mamy powolne automaty, które są wybredne, jeśli chodzi o stan butelki — chociaż same je po tym zgniatają, oraz długie kolejki ludzi stojących z siatami. Wszystko to działa bardzo zniechęcająco. Tu na szczęście do gry wchodzą filtry do wody i saturatory takie jak SodaStream Terra.

Dalsza część tekstu pod wideo

SodaStream Terra w pormocji z Pepsi

Zasada działania jest prosta: wlewamy kranówkę do butelki, tą umieszczamy w saturatorze i używamy dozownika gazu wedle instrukcji. I tak zdobywamy wodę gazowaną. Mamy ochotę na napój? To wlewamy tam przed zgazowaniem gotowy syrop wedle miarki. Bez butelek, bez kaucji, bez konieczności dźwigania.

Natomiast SodaStream Terra jest dziś w promocji za 199 zł. W zestawie dostajemy saturator, nabój, który pozwoli nam zagazować do 60 litrów wody, oraz butelkę o pojemności jednego litra. Miłym dodatkiem jest także 440 ml koncentratu Pepsi, który pozwala przygotować do 9 litrów tego napoju.