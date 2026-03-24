Smartfony staną się lepsze. Skończy się przegrzewanie

Każdy kto chociaż raz nabył flagowego smartfona w ostatnich latach świetnie zdaje sobie sprawę, że większość z nich ma problem z temperaturami pod długim obciążeniem. Ale to niedługo ma szanse się skończyć.

Przemysław Banasiak (Yokai)
16:55
0
Smartfony staną się lepsze. Skończy się przegrzewanie

Producenci smartfonów coraz mocniej walczą z przegrzewaniem. Dzisiejsze telefony nie zbliżają się jeszcze do komputerów pod względem poboru mocy, ale i tak potrzebują coraz sprawniejszych układów chłodzenia. Standardowe termopadypady są tanie i łatwe w użyciu, lecz mają swoje ograniczenia, a komory parowe oferują lepszą wydajność kosztem wyższej ceny i bardziej skomplikowanego projektu. Jednak firma Xerendipity pokazała rozwiązanie, które ma połączyć zalety obu tych technologii.

To nie jest zwykłe demo, tylko gotowa do wdrożenia technologia

Nowy produkt nazwano Vapor-Pad. W praktyce ma to być bardzo cienki element przypominający naklejkę, ale wyposażony we własną miniaturową komorę parową. Taki układ ma zachować prostotę montażu znaną z tanich materiałów termicznych (termopad, pasta termoprzewodząca), a jednocześnie wyraźnie poprawić skuteczność rozpraszania ciepła.

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
0 zł
3819 zł - najniższa cena
Kup teraz 3819 zł
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/1TB 6.83" 144Hz Szary
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/1TB 6.83" 144Hz Szary
0 zł
3598 zł - najniższa cena
Kup teraz 3598 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 10299 zł
Advertisement

Deklaracje wyglądają bardzo ambitnie. Xerendipity twierdzi, że Vapor-Pad osiąga przewodność cieplną na poziomie od 800 do 1200 W/m-K, podczas gdy tradycyjne pady termiczne mają oferować około 15 W/m-K. Co ważne, rozwiązanie ma trafiać bezpośrednio pomiędzy SoC i układ chłodzenia, a w niektórych zastosowaniach nawet zastępować lutowanie.

Smartfony staną się lepsze. Skończy się przegrzewanie

Ta sama firma pokazała też Non-Metal Vapor Chamber, czyli niemetalową komorę parową przeznaczoną do chłodzenia całego smartfona. Brzmi to nietypowo, bo to właśnie metale zwykle najlepiej przewodzą ciepło, ale w telefonach pojawia się dodatkowy problem - metalowe elementy mogą zakłócać sygnał Wi-Fi i 5G. Z tego powodu projektanci muszą bardzo ostrożnie rozmieszczać podzespoły i anteny.

Według Xerendipity ich propozycja ma rozwiązać ten problem, pozwalając skutecznie chłodzić większą część urządzenia bez pogarszania łączności. Producent deklaruje, że NVMC zapewnia około 90% wydajności klasycznej komory parowej, a jednocześnie oferuje pełną przepuszczalność sygnału. Dodatkową zaletą ma być niższa masa - rozwiązanie ma być o około 80% lżejsze od miedzi. To otwiera drogę nie tylko do odchudzenia smartfona, ale też lepszego wykorzystania miejsca wewnątrz obudowy.

Smartfony staną się lepsze. Skończy się przegrzewanie

Na razie trudno przesądzić czy Xerendipity faktycznie namiesza na rynku, bo to wciąż mało znany gracz bez dużej rozpoznawalności. Mimo to oba pokazane produkty wyglądają na rozwiązania gotowe do wdrożenia, a nie jedynie dema. Jest więc szansa, że już w przyszłym roku zobaczymy w sklepach coś z Vapor-padem lub NVMC na pokładzie.

Google Pixel 10a 8/256 GB obsydian
Image
Źródła zdjęć: Redmagic, Xerendipity
Źródła tekstu: Xerendipity, SemiAccurate, Tom's Hardware, oprac. własne