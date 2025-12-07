Składany iPhone bez fałdek, Face ID i karty SIM. Ale jaka cena

Apple ma inny pomysł niż liderzy świata Androida

Apple iPhone "Fold" trafić ma do sprzedaży w II połowie 2026 roku, a więc prawdopodobnie zobaczymy go oficjalnie we wrześniu wraz z iPhone'ami 18. I choć Apple nie zawsze wyznacza trendy i często jedynie poprawia to, co już jest obecne na rynku, ta nowość może dużo zmienić w świecie smartfonów.

Obecnie urządzenia klasy Fold, a więc rozkładane do formy małego tabletu poszły w kierunku dużych "patelni", w których zewnętrzny ekran ma 6,4 - 6,5 cala przekątnej, a w środku znajdujemy potężny ekran od 8 po nawet 10,2 cala w przypadku trifoldów składanych dwukrotnie. Apple jednak nie zamierza bić się na przekątne i chce by jego pierwszy fold był z tych kompaktowych.

Zewnętrzny ekran ma mieć zaledwie (patrząc na konkurentów) 5,49 cala, producent celuje więc w bryłę bliższą podstawowym wersjom iPhone'ów, a nie w okolice modeli Pro Max. Po rozłożeniu naszym oczom ukazać ma się zaś 7,74-calowy ekran, zupełnie pozbawiony fałdy na swoim środku, o proporcjach 4:3 i rozdzielczości 2713 x 1920 px.

A do tego wyjątkowa smukłość

Imponująca ma być też grubość urządzenia. Może nie będą to rekordy Samsunga i Honora, ale 9-9,5 mm dla złożonego telefonu i 4,5 - 4,8 mm po jego rozłożeniu nie dają powodów do narzekania. Dla przypomnienia chwalony za smukły design Samsung Galaxy Z Fold 7 ma 8,9 mm grubości i 4,2 mm po rozłożeniu. Apple nie będzie tutaj jakoś radykalnie odbiegać... a da lepszą baterię.

Chip Apple A20 Pro (2 nm), 12 GB RAM i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci energię czerpać będą z akumulatorów o łącznej pojemności 5400 - 5800 mAh. To istotnie większy zapas energii niż 4400 mAh w produkcje Samsunga. Dodatkowe miejsce producent pozyskać ma m.in. dzięki pozbyciu się złącza kart SIM na rzecz eSIM, podobnie jak miało to miejsce w iPhone Air. Ciekawostką jest rezygnacja z Face ID na rzecz Touch ID, a więc autoryzacji odciskiem palca.

Branża kreatywna z pewnością zainteresowana będzie nie tylko potencjałem większego ekranu, ale też możliwościami foto-wideo nowego smartfonu Apple'a. Zapomnieć należy o możliwościach serii Pro, dostać mamy dwa aparaty 48 Mpix, prawdopodobnie standardowy i szerokokątny, a więc konfigurację jak w podstawowym iPhonie 17. Uzupełnieniem będzie ekranowy aparat 24 Mpix.

Cena nie rozpieszcza

Jak szacują analitycy, ceny zaczynać będą się od około 2399 dolarów. Zanim złapiemy w dłonie kalkulatory, pamiętać należy, że to cena netto, a w Europie przeliczniki Apple'a odbiegają od prostych kalkulacji walutowych. Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB kosztował premierowo w USA 1299 dolarów, a w Polsce dawało to finalnie 6299 zł. Zakładając taki sam kurs przeliczeń, polska cena składanego iPhone'a wynieść może od 11 599 zł.