Sprzęt

Galaxy S25 FE coraz bliżej. Samsung zaprasza na premierę

Już za kilka dni Samsung pokaże światu nowe urządzenia z serii Galaxy. W centrum uwagi znajdzie się Galaxy S25 FE – tańsza, ale wciąż mocna wersja flagowca. Firma szykuje też nowe tablety z AI na pokładzie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:40
0
Galaxy S25 FE na scenie

Samsung oficjalnie potwierdził, że 4 września 2025 roku odbędzie się kolejny Galaxy Event. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany najnowszy członek rodziny Galaxy S25.

Choć Samsung nie napisał tego wprost, raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, że chodzi o model Galaxy S25 FE. Smartfon od miesięcy przewija się w przeciekach i jest jedynym brakującym członkiem rodziny Galaxy S25. Fani serii FE liczą na połączenie wydajnych podzespołów, flagowych funkcji Galaxy AI i niższej ceny niż w przypadku topowych modeli z tej serii.

Tablety z AI i dodatkowe bonusy

Na tym jednak nie koniec. Koreańczycy zaprezentują też nowe tablety – prawdopodobnie Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Samsung podkreśla, że będzie to premium AI experience, czyli zestaw funkcji sztucznej inteligencji, które mają ułatwić pracę i rozrywkę.

Wydarzenie będzie transmitowane online, 4 września 2025 roku, od godziny 11:30 polskiego czasu. Nowe urządzenia najpewniej będzie też można zobaczyć na stoiskach koreańskiego producenta na targach IFA 2025 w Berlinie. Te odbędą się w dniach 5-9 września.

