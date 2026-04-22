Samsung kusi prezentem. Wystarczy kupić projektor The Freestyle Gen. 2
Samsung ruszył z nową akcją promocyjną dla fanów mobilnego kina. Można w niej zyskać cenny i użyteczny dodatek do przenośnego projektora.
Warunki uczestnictwa w akcji
Promocja obejmuje mobilny projektor Samsung The Freestyle Gen. 2. Urządzenie należy kupić w terminie od 21 kwietnia do 19 lipca 2026 roku. Zakup musi zostać dokonany u jednego z partnerów handlowych, których lista znajduje się w regulaminie.
W akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a sprzęt musi być kupiony na użytek prywatny. Oznacza to, że na paragonie lub fakturze imiennej nie może widnieć numer NIP.
Opinia o produkcie i zgłoszenie
Uczestnik jest zobowiązany do wystawienia opinii o zakupionym projektorze. Recenzję można opublikować na stronie producenta, u sprzedawcy lub w porównywarce cenowej. Musi ona zawierać ocenę w skali od 1 do 5 oraz minimum 200 znaków ze spacjami.
W treści opinii należy umieścić dwa oznaczenia: #OpiniaZaPrezentwPromocji oraz #PromocjaTheFreestyleSamsungOgladajGdzieChcesz4. Następnie trzeba zarejestrować się na stronie promocjathefreestyle.samsung.pl. Czas na zgłoszenie to 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Rejestracja wymaga posiadania konta Samsung.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kilka plików. Wymagany jest skan dowodu zakupu oraz zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem seryjnym. Trzeba też przesłać zdjęcie wyciętego z kartonu numeru seryjnego oraz zdjęcie samego opakowania z widocznym miejscem po wycięciu. Niezbędny jest również zrzut ekranu z opublikowaną opinią.
Powerbank w prezencie
Nagrodą jest dedykowany powerbank o wartości 799 złotych. Pozwala on na korzystanie z projektora bez podłączania go do gniazdka sieciowego. Pula prezentów wynosi 1000 sztuk, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wysyłka nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia poprawności danych.