Sprzęt

Samsung kusi prezentem. Wystarczy kupić projektor The Freestyle Gen. 2

Samsung ruszył z nową akcją promocyjną dla fanów mobilnego kina. Można w niej zyskać cenny i użyteczny dodatek do przenośnego projektora.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Warunki uczestnictwa w akcji

Promocja obejmuje mobilny projektor Samsung The Freestyle Gen. 2. Urządzenie należy kupić w terminie od 21 kwietnia do 19 lipca 2026 roku. Zakup musi zostać dokonany u jednego z partnerów handlowych, których lista znajduje się w regulaminie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a sprzęt musi być kupiony na użytek prywatny. Oznacza to, że na paragonie lub fakturze imiennej nie może widnieć numer NIP.

Advertisement
Projektor Samsung The Freestyle Gen.2 w RTV Euro AGD
Projektor Samsung The Freestyle Gen.2 w Neonet
Projektor Samsung The Freestyle Gen.2 w Media Expert

Opinia o produkcie i zgłoszenie

Uczestnik jest zobowiązany do wystawienia opinii o zakupionym projektorze. Recenzję można opublikować na stronie producenta, u sprzedawcy lub w porównywarce cenowej. Musi ona zawierać ocenę w skali od 1 do 5 oraz minimum 200 znaków ze spacjami.

W treści opinii należy umieścić dwa oznaczenia: #OpiniaZaPrezentwPromocji oraz #PromocjaTheFreestyleSamsungOgladajGdzieChcesz4. Następnie trzeba zarejestrować się na stronie promocjathefreestyle.samsung.pl. Czas na zgłoszenie to 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Rejestracja wymaga posiadania konta Samsung.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kilka plików. Wymagany jest skan dowodu zakupu oraz zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem seryjnym. Trzeba też przesłać zdjęcie wyciętego z kartonu numeru seryjnego oraz zdjęcie samego opakowania z widocznym miejscem po wycięciu. Niezbędny jest również zrzut ekranu z opublikowaną opinią.

Powerbank w prezencie

Nagrodą jest dedykowany powerbank o wartości 799 złotych. Pozwala on na korzystanie z projektora bez podłączania go do gniazdka sieciowego. Pula prezentów wynosi 1000 sztuk, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wysyłka nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia poprawności danych.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung