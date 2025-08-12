Sprzęt

Samsung pokazał pierwszy telewizor Micro RGB. Jest gigantyczny

Samsung zaprezentował pierwszy na świecie telewizor z 115-calowym ekranem Micro RGB. Producent obiecuje rewolucję w jakości obrazu, wierności kolorów i realizmie wyświetlanych scen.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:50
3
115 cali i mikrometryczna precyzja

Nowy telewizor Samsunga to konstrukcja ultra-premium. Zamiast tradycyjnych paneli, wykorzystuje on matrycę zbudowaną z mikrodiod RGB. Każda z nich jest mniejsza niż 100 mikrometrów i sterowana indywidualnie. Ma to pozwalać na bardzo precyzyjną kontrolę kolorów i kontrastu.

Jak podaje koreański producent, technologia Micro RGB sprawia, że każda scena jest bardziej realistyczna, a barwy odwzorowane wierniej niż w standardowych telewizorach.

AI poprawia nie tylko obraz

Telewizor korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które analizują każdą klatkę w czasie rzeczywistym. Funkcja Wzmacniacz Kolorów Pro rozpoznaje sceny z matowymi odcieniami i automatycznie je ożywia. Dodatkowo, Micro RGB Precision Color zapewnia kontrolowane odwzorowanie barw, co przekłada się na maksymalny realizm.

Urządzenie osiąga 100% pokrycia palety BT.2020. Jego możliwości potwierdza certyfikat niemieckiego instytutu VDE.

Komfort oglądania w każdych warunkach

Matryca Glare Free redukuje odblaski nawet w jasnych pomieszczeniach. Smukła, metalowa obudowa sprawia, że mimo gigantycznego ekranu telewizor wygląda elegancko.

Telewizor oferuje AI w obrazie i dźwięku, a także nową wersję asystenta głosowego Bixby opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Całość chroni platforma Samsung Knox, a producent zapewnia do 7 lat aktualizacji systemu Tizen.

Kiedy i gdzie kupić?

Po premierze w Korei model trafi do USA, a w dalszej kolejności na inne rynki. Samsung planuje także wprowadzenie różnych rozmiarów Micro RGB, dostosowanych do lokalnych oczekiwań.

telepolis
samsung tizen telewizory samsung nowe telewizory Samsung wielki telewizor Telewizory 115" Samsung Micro RGB telewizory premium
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung