Samsung pokazał pierwszy telewizor Micro RGB. Jest gigantyczny

115 cali i mikrometryczna precyzja

Nowy telewizor Samsunga to konstrukcja ultra-premium. Zamiast tradycyjnych paneli, wykorzystuje on matrycę zbudowaną z mikrodiod RGB. Każda z nich jest mniejsza niż 100 mikrometrów i sterowana indywidualnie. Ma to pozwalać na bardzo precyzyjną kontrolę kolorów i kontrastu.

Jak podaje koreański producent, technologia Micro RGB sprawia, że każda scena jest bardziej realistyczna, a barwy odwzorowane wierniej niż w standardowych telewizorach.

AI poprawia nie tylko obraz

Telewizor korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które analizują każdą klatkę w czasie rzeczywistym. Funkcja Wzmacniacz Kolorów Pro rozpoznaje sceny z matowymi odcieniami i automatycznie je ożywia. Dodatkowo, Micro RGB Precision Color zapewnia kontrolowane odwzorowanie barw, co przekłada się na maksymalny realizm.

Urządzenie osiąga 100% pokrycia palety BT.2020. Jego możliwości potwierdza certyfikat niemieckiego instytutu VDE.

Komfort oglądania w każdych warunkach

Matryca Glare Free redukuje odblaski nawet w jasnych pomieszczeniach. Smukła, metalowa obudowa sprawia, że mimo gigantycznego ekranu telewizor wygląda elegancko.

Telewizor oferuje AI w obrazie i dźwięku, a także nową wersję asystenta głosowego Bixby opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Całość chroni platforma Samsung Knox, a producent zapewnia do 7 lat aktualizacji systemu Tizen.

Kiedy i gdzie kupić?