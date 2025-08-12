Samsung pokazał pierwszy telewizor Micro RGB. Jest gigantyczny
Samsung zaprezentował pierwszy na świecie telewizor z 115-calowym ekranem Micro RGB. Producent obiecuje rewolucję w jakości obrazu, wierności kolorów i realizmie wyświetlanych scen.
115 cali i mikrometryczna precyzja
Nowy telewizor Samsunga to konstrukcja ultra-premium. Zamiast tradycyjnych paneli, wykorzystuje on matrycę zbudowaną z mikrodiod RGB. Każda z nich jest mniejsza niż 100 mikrometrów i sterowana indywidualnie. Ma to pozwalać na bardzo precyzyjną kontrolę kolorów i kontrastu.
Jak podaje koreański producent, technologia Micro RGB sprawia, że każda scena jest bardziej realistyczna, a barwy odwzorowane wierniej niż w standardowych telewizorach.
AI poprawia nie tylko obraz
Telewizor korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które analizują każdą klatkę w czasie rzeczywistym. Funkcja Wzmacniacz Kolorów Pro rozpoznaje sceny z matowymi odcieniami i automatycznie je ożywia. Dodatkowo, Micro RGB Precision Color zapewnia kontrolowane odwzorowanie barw, co przekłada się na maksymalny realizm.
Urządzenie osiąga 100% pokrycia palety BT.2020. Jego możliwości potwierdza certyfikat niemieckiego instytutu VDE.
Komfort oglądania w każdych warunkach
Matryca Glare Free redukuje odblaski nawet w jasnych pomieszczeniach. Smukła, metalowa obudowa sprawia, że mimo gigantycznego ekranu telewizor wygląda elegancko.
Telewizor oferuje AI w obrazie i dźwięku, a także nową wersję asystenta głosowego Bixby opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Całość chroni platforma Samsung Knox, a producent zapewnia do 7 lat aktualizacji systemu Tizen.
Kiedy i gdzie kupić?
Po premierze w Korei model trafi do USA, a w dalszej kolejności na inne rynki. Samsung planuje także wprowadzenie różnych rozmiarów Micro RGB, dostosowanych do lokalnych oczekiwań.