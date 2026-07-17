Sprzęt

Samsung nie utrzymał sekretu. Oficjalne zdjęcia nowych telefonów

Nowe rozkładane modele Samsunga już prawie nie stanowią przed nami żadnych tajemnic. Nowy przeciek, za którym stoi Evan Blass (evleaks), to bogata porcja oficjalnych grafik producenta, potwierdzająca najważniejsze cechy telefonów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:58
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung nie utrzymał sekretu. Oficjalne zdjęcia nowych telefonów
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Już za kilka dni, 22 lipca 2026 roku, podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked zobaczymy trzy nowe rozkładane smartfony Samsunga – Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Wszystkie już wcześniej pojawiały się w doniesieniach, jednak pierwszy raz widzimy promocyjne grafiki Samsunga, potwierdzające i ujawniające cejcu nowych modeli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Galaxy Z Fold8

Model o podstawowym oznaczeniu to nowy, szerszy wariant.  Grafiki ujawnione przez Evana Blassa potwierdzają, że smartfon ma z tyłu dwa aparaty – główny 50 Mpix z zoomem 2x „o jakości optycznej”, czyli matrycowy, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dwa aparaty selfie 10 Mpix.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui SAMSUNG Silicone Magnet Case do Galaxy S26 Ultra Czarny EF-ES948CBEGWW
Etui SAMSUNG Silicone Magnet Case do Galaxy S26 Ultra Czarny EF-ES948CBEGWW
0 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 219.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A376
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A376
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Etui SAMSUNG Slim Magnet Case do Galaxy S26 Jasnoniebieski EF-SS942CLEGWW
Etui SAMSUNG Slim Magnet Case do Galaxy S26 Jasnoniebieski EF-SS942CLEGWW
-10 zł
187.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 177.99 zł
Advertisement

Moc do pracy dostarczy układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, czyli topowa jednolatka Qualcomma w specjalnej wersji dla Samsunga. Producent obiecuje do 26 godzin odtwarzania wideo na baterii. Z grafik wynika, że po złożeniu Galaxy Z Fold8 ma obudowę szerszą niż tradycyjny smartfon, a po rozłożeniu urządzenie przypomina tablet o prostokątnym ekranie.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Model Ultra to następca dotychczasowej linii smartfonów Galaxy Z Fold. Grafiki potwierdzają wygląd telefonu, a więc smukłą, węższą linię obudowy, a także jej nietypowy, fioletowy kolor. Mamy już także pewność, że Galaxy Z Fold8 Ultra wyposażony jest w baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni do 27 godzin odtwarzania wideo.

Obiecująco zapowiada się sekcja foto: główny aparat ma 200 Mpix i zoom 2x „o jakości optycznej”, towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a także aparat 10 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Do tego otrzymujemy dwa aparaty 10 Mpix do selfie.

Galaxy Z Flip8

Klapkowy Z Flip8 ma duży ekran okładkowy z dwoma oczkami aparatów – od głównego 50 Mpix oraz ultraszerokokątnego 12 Mpix. W wycięciu rozłożonego ekranu znajdziemy aparat 10 Mpix. Energię dostarczy akumulator 4300 mAh. Z grafik wynika, że ósemka niewiele się rożni od poprzedniego modelu. Wzrok przyciąga różowy kolor obudowy.

Zobacz: Samsung zaprasza na Galaxy Unpacked. Zyskasz 150 zł i Galaxy Buds3 Pro

Image
telepolis
samsung Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Flip8
Źródła zdjęć: Evan Blass (evleaks) / Samsung