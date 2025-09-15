Sprzęt

Galaxy Z Fold7 bije rekordy. Samsung tego się nie spodziewał

Samsung może świętować wielki sukces. Najnowszy Galaxy Z Fold7 w zaledwie kilka tygodni sprzedał się lepiej niż wszystkie wcześniejsze składane modele producenta. To najlepszy start w historii tej serii.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15 WRZ 2025
0
Rekordowy początek sprzedaży

Z danych Counterpoint Research wynika, że Samsung Galaxy Z Fold7 w ciągu pierwszych czterech tygodni sprzedał się w Europie Zachodniej w ponad 250 tys. egzemplarzy. To wynik przeszło dwa razy lepszy niż w przypadku modelu Galaxy Z Fold6 (nasz test) i aż o 70% lepszy niż rekordowy dotąd Galaxy Z Fold4 (nasz test).

Co ważne, Galaxy Fold7 nie tylko wyprzedził swoich poprzedników. Model ten pokonał wszystkie inne składane smartfony – zarówno typu książkowego, jak i klapki – dostępne na rynku.

Dlaczego Fold7 podbił rynek?

Eksperci podkreślają, że to przełomowy model. Jest najcieńszym i najlżejszym Foldem Samsunga, a do tego zyskał nowy moduł aparatu i mocno rozwinięte funkcje Galaxy AI. To właśnie te zmiany miały sprawić, że składany smartfon wreszcie trafił do masowego odbiorcy, a nie tylko do entuzjastów technologii.

Konkurencja nie śpi

Na horyzoncie jednak pojawiają się rywale. Honor Magic V5 (nasz test) został okrzyknięty najcieńszym foldem na świecie, oferując przy tym większą baterię i niższą cenę. Z kolei Google Pixel 10 Pro Fold (oficjalnie niedostępny w Polsce) również zbiera dobre recenzje, a Apple ma dołączyć do wyścigu w przyszłym roku.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Counterpoint Research