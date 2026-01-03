Galaxy S26 Ultra bez tytanu? Wyciekły nowe kolory Samsunga

Galaxy S26 Ultra i jego kolory

Znany informator Ice Universe podzielił się nowymi szczegółami na temat Samsunga Galaxy S26 Ultra. Według jego źródeł telefon zadebiutuje w czterech głównych wariantach. Będą to kolory: Black Shadow (czarny), White Shadow (biały), Galactic Blue (niebieski) oraz Ultraviolet (fioletowy). W nazwach zabrakło jednak pewnego kluczowego słowa.

Powrót do aluminium zamiast tytanu

W ubiegłym roku Samsung dumnie podkreślał użycie tytanu w nazewnictwie kolorów. Tym razem słowo "Titanium" całkowicie zniknęło z wyciekłych nazw. Sugeruje to, że producent może zrezygnować z tego materiału na rzecz sprawdzonego aluminium.

Taka decyzja ma sens z czysto praktycznego punktu widzenia. Aluminium znacznie lepiej odprowadza ciepło niż tytan. Nowoczesne i wydajne procesory potrzebują skutecznego chłodzenia, aby nie tracić mocy podczas pracy. Samsung najwyraźniej stawia na wydajność zamiast na modne hasła marketingowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Apple w ostatnich iPhone'ach zrezygnowała z tytanu na rzecz aluminium.

Nowy wygląd i data premiery

Cała seria Galaxy S26 ma być do siebie bardziej zbliżona pod względem wizualnym. Model Ultra nie będzie już tak mocno odróżniał się od tańszych braci. Smartfon zachowa jednak swoje unikalne funkcje, takie jak chowany w obudowie rysik S Pen oraz lepsze aparaty.

Premiera nowych urządzeń odbędzie się prawdopodobnie 25 lutego w San Francisco. Jeśli tak, to telefony trafią do regularnej sprzedaży na początku marca. Jedną z nowości w modelu Ultra będzie specjalny "Privacy Display", który zwiększy bezpieczeństwo wyświetlanych treści.

Na oficjalne potwierdzenie wszystkich "rewelacji" musimy jeszcze chwilę poczekać.