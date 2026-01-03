Sprzęt

Galaxy S26 Ultra bez tytanu? Wyciekły nowe kolory Samsunga

Samsung przygotowuje się do premiery swojej nowej flagowej serii smartfonów. W sieci pojawiły się właśnie informacje o kolorach najmocniejszego modelu. Zmiany mogą być znacznie większe, niż nam się wydawało.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:01
0
Galaxy S26 Ultra i jego kolory

Znany informator Ice Universe podzielił się nowymi szczegółami na temat Samsunga Galaxy S26 Ultra. Według jego źródeł telefon zadebiutuje w czterech głównych wariantach. Będą to kolory: Black Shadow (czarny), White Shadow (biały), Galactic Blue (niebieski) oraz Ultraviolet (fioletowy). W nazwach zabrakło jednak pewnego kluczowego słowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Powrót do aluminium zamiast tytanu

W ubiegłym roku Samsung dumnie podkreślał użycie tytanu w nazewnictwie kolorów. Tym razem słowo "Titanium" całkowicie zniknęło z wyciekłych nazw. Sugeruje to, że producent może zrezygnować z tego materiału na rzecz sprawdzonego aluminium.

Taka decyzja ma sens z czysto praktycznego punktu widzenia. Aluminium znacznie lepiej odprowadza ciepło niż tytan. Nowoczesne i wydajne procesory potrzebują skutecznego chłodzenia, aby nie tracić mocy podczas pracy. Samsung najwyraźniej stawia na wydajność zamiast na modne hasła marketingowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Apple w ostatnich iPhone'ach zrezygnowała z tytanu na rzecz aluminium.

Nowy wygląd i data premiery

Cała seria Galaxy S26 ma być do siebie bardziej zbliżona pod względem wizualnym. Model Ultra nie będzie już tak mocno odróżniał się od tańszych braci. Smartfon zachowa jednak swoje unikalne funkcje, takie jak chowany w obudowie rysik S Pen oraz lepsze aparaty.

Premiera nowych urządzeń odbędzie się prawdopodobnie 25 lutego w San Francisco. Jeśli tak, to telefony trafią do regularnej sprzedaży na początku marca. Jedną z nowości w modelu Ultra będzie specjalny "Privacy Display", który zwiększy bezpieczeństwo wyświetlanych treści.

Na oficjalne potwierdzenie wszystkich "rewelacji" musimy jeszcze chwilę poczekać.

Samsung Galaxy S25 Ultra
75 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
75 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 Ultra wygląd
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ice Universe / X, Android Headlines