Wyciekły kolory Galaxy S26 Ultra. Będzie... fioletowo

Tacki SIM nie kłamią

Najnowsze przecieki pochodzą prosto z linii produkcyjnych. Źródłem informacji są tacki na karty SIM. To właśnie te drobne elementy zdradziły ostateczną paletę barw nowego flagowca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung przygotował cztery warianty startowe. Będą to kolory czarny, biały, niebieski oraz fioletowy. Zapomnijcie jednak o nudnych i prostych nazwach. Producent postawił na marketingowe określenia z charakterem.

Ultraviolet i Galactical Blue

Czarny wariant to od teraz Black Shadow. Biały będzie natomiast nazywać się White Shadow. Oba odcienie brzmią elegancko i świetnie pasują do segmentu premium. Powinny to być bezpieczne wybory dla osób ceniących klasykę.

Największe emocje budzi jednak powrót fioletu. Kolor Ultraviolet może być prawdziwym hitem tej serii. Listę zamyka Galactical Blue. Ten odcień niebieskiego zawsze cieszył się dużą popularnością wśród fanów marki.

Co z kolorami na wyłączność?

Pamiętajcie, że to prawdopodobnie tylko część oferty. Samsung zawsze trzyma w zanadrzu wersje specjalne. Będą one dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

Na ten moment ich nazwy pozostają tajemnicą. Możemy się jednak spodziewać bardziej jaskrawych barw. Samsung lubi w ten sposób kusić klientów do zakupów bezpośrednio na swojej stronie. Wszystko stanie się jasne już podczas oficjalnej premiery.

Premiera dopiero za miesiąc