Wyciekły kolory Galaxy S26 Ultra. Będzie... fioletowo
Nadchodzi nowy flagowiec Samsunga i wiemy o nim coraz więcej. W sieci pojawiły się właśnie sprawdzone informacje o wyglądzie tego modelu. Wiemy już dokładnie, na jakie kolory postawi koreański producent.
Tacki SIM nie kłamią
Najnowsze przecieki pochodzą prosto z linii produkcyjnych. Źródłem informacji są tacki na karty SIM. To właśnie te drobne elementy zdradziły ostateczną paletę barw nowego flagowca.
Samsung przygotował cztery warianty startowe. Będą to kolory czarny, biały, niebieski oraz fioletowy. Zapomnijcie jednak o nudnych i prostych nazwach. Producent postawił na marketingowe określenia z charakterem.
Ultraviolet i Galactical Blue
Czarny wariant to od teraz Black Shadow. Biały będzie natomiast nazywać się White Shadow. Oba odcienie brzmią elegancko i świetnie pasują do segmentu premium. Powinny to być bezpieczne wybory dla osób ceniących klasykę.
Największe emocje budzi jednak powrót fioletu. Kolor Ultraviolet może być prawdziwym hitem tej serii. Listę zamyka Galactical Blue. Ten odcień niebieskiego zawsze cieszył się dużą popularnością wśród fanów marki.
Co z kolorami na wyłączność?
Pamiętajcie, że to prawdopodobnie tylko część oferty. Samsung zawsze trzyma w zanadrzu wersje specjalne. Będą one dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta.
Na ten moment ich nazwy pozostają tajemnicą. Możemy się jednak spodziewać bardziej jaskrawych barw. Samsung lubi w ten sposób kusić klientów do zakupów bezpośrednio na swojej stronie. Wszystko stanie się jasne już podczas oficjalnej premiery.
Premiera dopiero za miesiąc
No właśnie. A kiedy będzie ta premiera? W zasadzie można już jako pewnik przyjąć, że wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 nie będzie w styczniu. Z ostatnich nieoficjalnych doniesień wynika, że odbędzie się ono 25 lutego 2026 roku. Z kolei sprzedaż nowych smartfonów powinna ruszyć 11 marca. Osoby czekające na nowe flagowce Samsunga muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.