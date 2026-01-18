Sprzęt

Wyciekły kolory Galaxy S26 Ultra. Będzie... fioletowo

Nadchodzi nowy flagowiec Samsunga i wiemy o nim coraz więcej. W sieci pojawiły się właśnie sprawdzone informacje o wyglądzie tego modelu. Wiemy już dokładnie, na jakie kolory postawi koreański producent.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:36
1
Tacki SIM nie kłamią

Najnowsze przecieki pochodzą prosto z linii produkcyjnych. Źródłem informacji są tacki na karty SIM. To właśnie te drobne elementy zdradziły ostateczną paletę barw nowego flagowca.

Samsung przygotował cztery warianty startowe. Będą to kolory czarny, biały, niebieski oraz fioletowy. Zapomnijcie jednak o nudnych i prostych nazwach. Producent postawił na marketingowe określenia z charakterem.

Advertisement

Ultraviolet i Galactical Blue

Czarny wariant to od teraz Black Shadow. Biały będzie natomiast nazywać się White Shadow. Oba odcienie brzmią elegancko i świetnie pasują do segmentu premium. Powinny to być bezpieczne wybory dla osób ceniących klasykę.

Największe emocje budzi jednak powrót fioletu. Kolor Ultraviolet może być prawdziwym hitem tej serii. Listę zamyka Galactical Blue. Ten odcień niebieskiego zawsze cieszył się dużą popularnością wśród fanów marki.

Zobacz: Galaxy S26 Ultra bez tytanu? Wyciekły nowe kolory Samsunga

Co z kolorami na wyłączność?

Pamiętajcie, że to prawdopodobnie tylko część oferty. Samsung zawsze trzyma w zanadrzu wersje specjalne. Będą one dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

Na ten moment ich nazwy pozostają tajemnicą. Możemy się jednak spodziewać bardziej jaskrawych barw. Samsung lubi w ten sposób kusić klientów do zakupów bezpośrednio na swojej stronie. Wszystko stanie się jasne już podczas oficjalnej premiery.

Premiera dopiero za miesiąc

No właśnie. A kiedy będzie ta premiera? W zasadzie można już jako pewnik przyjąć, że wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 nie będzie w styczniu. Z ostatnich nieoficjalnych doniesień wynika, że odbędzie się ono 25 lutego 2026 roku. Z kolei sprzedaż nowych smartfonów powinna ruszyć 11 marca. Osoby czekające na nowe flagowce Samsunga muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.

telepolis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 Ultra wygląd galaxy unpacked 2026 Samsung Galaxy S26 premiera
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, eclectic / X
Źródła tekstu: Ice Universe / X, eclectic / X, Phone Arena