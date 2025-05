Rewolucja w serii Galaxy S? Smuklejszy "Edge" może zastąpić "Plusa"

Dla osób śledzących ewolucję serii Galaxy S, taka zmiana może nie być wielkim zaskoczeniem. Wśród standardowych modeli, wersji "Plus" oraz topowych "Ultra", to właśnie "Plus" historycznie cieszył się najmniejszym zainteresowaniem pod względem sprzedaży. Wydaje się, że Samsung poszukuje sposobu na odświeżenie i uatrakcyjnienie swojej środkowej propozycji. Podobną sytuację obserwowaliśmy u Apple'a, gdzie iPhone Plus ma zostać zastąpiony przez smuklejszy model, co sugeruje pewien trend rynkowy.

Galaxy S26 Edge zamiast Galaxy S26+? Wczesne plany Samsunga

Źródła w łańcuchu dostaw komponentów dla smartfonów Samsunga wskazują, że firma rozpoczęła już prace rozwojowe nad serią Galaxy S26. Wewnętrzna nazwa kodowa dla tej przyszłej linii to "NPA", co jest nawiązaniem do nazwy kodowej "PA" (od "Paradigm") obecnej serii Galaxy S25. To wciąż bardzo wczesny etap, a Samsung dopiero zaczyna wybierać dostawców poszczególnych części.

Jak donoszą źródła, kluczową rolę w ostatecznym kształcie oferty Galaxy S26 odegra rynkowy odbiór modelu Galaxy S25 Edge. Ten został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany, wyróżniając się smukłym designem i topową specyfikacją. Wstępne plany projektu "NPA" (czyli Galaxy S26) zakładają koncentrację na modelach standardowym, Edge oraz Ultra. Jeśli jednak Galaxy S25 Edge nie spełni pokładanych w nim nadziei sprzedażowych, Samsung może zawsze powrócić do koncepcji modelu "Plus".

Co intrygujące, jedno ze źródeł wspomniało, że Samsung pracuje nad czterema różnymi panelami OLED dla serii Galaxy S26. To otwiera furtkę dla możliwości jednoczesnego istnienia zarówno modelu Galaxy S26 Edge, jak i Galaxy S26+. Wygląda więc na to, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Obserwujemy tendencję, zgodnie z którą konsumenci coraz częściej wybierają albo bardziej przystępne cenowo modele standardowe, albo topowe warianty Ultra/Pro. Środkowa półka może w najbliższej przyszłości przejść stylową, smuklejszą metamorfozę. Czy Galaxy S26 Edge zapoczątkuje nową erę dla flagowej linii Samsunga? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Seria Galaxy S26 powinna zadebiutować na początku przyszłego roku.