Samsung rozdaje pieniądze. Kup flagowca i zgarnij 500 zł zwrotu

500 złotych wraca na Twoje konto

Najciekawszą częścią nowej promocji jest "Zwrot na kartę". Zasada jest prosta: kupujesz flagowy model, a Samsung oddaje Ci 500 złotych. Pieniądze nie trafiają jednak na zwykłe konto bankowe, ale na wirtualną kartę płatniczą w aplikacji Samsung Wallet. Możesz nią płacić zbliżeniowo w każdym sklepie.

Smartfony biorące udział w promocji to:

Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S25+ 0 opinii Samsung Galaxy S25+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung galaxy S25 Edge,

Samsung Galaxy S25 Edge 15 opinii Samsung Galaxy S25 Edge 15 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 3900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 20 opinii Samsung Galaxy S24 20 opinii Ekran 6.20" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Aby zgarnąć bonus, musisz sfinalizować zakup do 18 stycznia 2026 roku. Ważne jest również to, by dokonać zakupu u jednego z partnerów Samsunga biorących udział w promocji. Ich listę znajdziesz w regulaminie.

Jak odebrać pieniądze?

Po zakupie urządzenia musisz je aktywować. Masz na to czas do 25 stycznia. Kolejnym krokiem jest rejestracja w formularzu promocyjnym. Możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia musisz odczekać 14 dni. Po tym czasie środki pojawią się w Twoim cyfrowym portfelu. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Pozbądź się starego telefonu z zyskiem

Jeśli nie interesuje Cię zwrot na kartę, możesz wybrać Program Odkup. To idealne rozwiązanie, jeśli Twój stary telefon i tak zalega w szufladzie. Samsung dorzuca dodatkowy bonus do wyceny Twojego dotychczasowego urządzenia. W tym przypadku oferta obejmuje szerszą gamę produktów, w tym najnowsze "składaki" i tablety.

Do 18 stycznia 2026 roku trwa promocja, w ramach której możesz otrzymać dodatkowe pieniądze przy skorzystaniu z Programu Odkup. Najwyższy bonus, 400 złotych, przewidziano przy zakupie modelu Galaxy Z Fold7. Jeśli celujesz w Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Edge lub nowe tablety Galaxy Tab S11, otrzymasz 250 złotych bonusu. Nawet przy zakupie budżetowego Galaxy A56 możesz liczyć na dodatkowe 100 złotych.

Formalności są banalnie proste

Aby skorzystać z promocji:

kup urządzenie objęte promocją w dniach od 5 do 18 stycznia 2026 roku (data złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub stacjonarnym partnera handlowego),

aktywuj urządzenie do 25 stycznia 2026 roku do godz. 23:59,

zaloguj się do aplikacji Samsung Members na urządzeniu w ramach Konta Samsung,

wypełnij formularze: Formularz Promocyjny w aplikacji Samsung Members (5 stycznia – 1 lutego 2026 r.) wraz z dowodem zakupu i dowodem zamówienia, Formularz Odkup na stronie https://samsungodkup.foxway.tech/ do 15 marca 2026 roku, po otrzymaniu indywidualnego kodu promocyjnego,

oddaj swoje dotychczasowe urządzenie do Foxway – po dostarczeniu Foxway dokona weryfikacji i finalnej wyceny.