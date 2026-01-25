Samsung dopieści Polaków. Tak smukłego średniaka dawno nie było

Seria Galaxy A5x od lat jest jednym z hitów sprzedażowych Samsunga, generując dla koreańskiego giganta wielomilionowe wolumeny na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce doczekamy się najnowszego przedstawiciela lubianej serii – Galaxy A57.

Samsung wraca do korzeni, Seria A znów kusi smukłością klasy premium

Najnowsze doniesienia pochodzą z chińskiej bazy certyfikacyjnej TENAA, co zazwyczaj jest jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł przed oficjalnym debiutem urządzenia. Największą niespodzianką w konstrukcji nowego smartfonu jest jego grubość. Według przecieków Galaxy A57 ma mierzyć zaledwie 6,9 mm, co stanowi nawiązanie do rosnącego trendu na płaskie smartfony. Mniejsza jest też A57 waga – 182 g. Dla porównania poprzednik miał 7,4 mm grubości i ważył 198 g, więc producentowi udało się nowy model trochę odchudzić. To taki wręcz powrót do korzeni z 2014 roku, gdy to pierwszy przedstawiciel serii Alpha miał 6,7 mm grubości.

W Galaxy A57 Samsung kontynuuje również swoje rozwiązanie projektowe znane jako Key Island, czyli charakterystyczne wypuklenie na ramce w miejscu przycisków głośności i zasilania, które debiutowało w poprzednich generacjach. Zmienić ma się nieco sama wyspa aparatów, choć ogólny układ obiektywów pozostaje taki sam.

Specyfikacja techniczna od jakiegoś czasu nie jest już tajemnicą. Front urządzenia wypełni płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD (2304 x 1080). Sercem smartfonu ma być nowy układ Samsunga – Exynos 1680 (taktowanie do 2,9 GHz). Użytkownicy otrzymają do wyboru warianty z 8 GB lub nawet 12 GB pamięci RAM, a na dane przewidziano 256 GB pamięci wewnętrznej. Taka konfiguracja powinna zapewnić płynną pracę w codziennych zastosowaniach i zapas mocy na kilka lat.

Sekcja fotograficzna nie przyniesie rewolucji. Główny moduł to matryca 50 Mpix, będzie mu pomagał aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz oczko z matrycą 5 Mpix do zdjęć makro. Z przodu znajdziemy natomiast jednostkę 12 Mpix do selfie.