Samsung Galaxy A36 5G za mniej, niż 1000 zł, ale musisz spełnić jeden warunek

Zacznijmy od tego, co mi się tu nie podoba: od ceny. Samsung Galaxy A35 5G to smartfon, którego można kupić za 1100-1200 zł. Tu natomiast mamy przecenę z 2000 zł na 970 zł. I to za podstawowy wariant ze 128 GB pamięci wbudowanej i 6 GB RAM. W tej samej ofercie u tego sprzedawcy jest dostępny zielony wariant kolorystyczny, który nie jest objęty promocją. Jego cena wynosi wtedy 1179 zł. Dlatego też te 2000 zł wygląda na zwykły chwyt mający zaskoczyć nas rozmiarem przeceny, co nie zmienia faktu, że… i tak taniej Galaxy A36 5G nigdzie nie kupimy.

Samsung Galaxy A36 5G

Jest to naprawdę porządny średniak Samsunga. Znajdziemy tu świetny, 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest 4-nanometrowy Snapdragon 6 Gen 3, którego wspiera 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki UFS 2.2. Do tego dostajemy potrójny aparat z obiektywem głównym 50 MPix i OIS. Nie zabrakło także NFC, a ładowanie 45 W szybko uzupełni jego 5000 mAh baterię. A wszystko to za 970 zł.

Czas na haczyk: jest to oferta dostępna jedynie dla użytkowników Allegro Smart!. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, to zakup smarta na miesiąc i tak się opłaca w jego przypadku.